Ennesima bimba morta perché senza seggiolino: ora basta!

Non ci sono mai abbastanza parole per esprimere il dolore per la morte di una vittima della strada o provare a comprendere quello dei familiari. Questa volta, l’ennesima volta, un incidente stradale ha strappato ai suoi genitori una bimba di 5 anni che viaggiava in auto con sua madre. Questa perdita, l’ennesima tra i bambini trasportati in modo non sicuro, dovrebbe far riflettere.

IN ITALIA 1 BAMBINO SU 2 VIAGGIA SENZA SEGGIOLINO AUTO

Lungi da noi l’intenzione di voler puntare il dito verso chi in queste ore starà già facendo i conti con i sensi di colpa, ma non possiamo restare in silenzio di fronte all’ennesima tragedia consumata sulle strade anche a causa di una scarsa sensibilità sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini. Da un’indagine recente dell’ANAS, almeno 1 bambini su 2 viaggia in auto non allacciato al seggiolino e la percentuale dei passeggeri posteriori che viaggia senza cinture di sicurezza è decisamente preoccupante. Le cinture di sicurezza sono il sistema che ha salvato più vite in assoluto. Non andrebbero allacciate solo perché sono obbligatorie o per evitare di sbattere contro gli airbag in caso di incidente. Se ancora siete poco convinti della loro utilità, vedete cosa succede ai passeggeri posteriori senza cinture in questo crash test ADAC sotto.

BIMBA LANCIATA DAL FINESTRINO: IL SEGGIOLINO L’AVREBBE SALVATA

La morte della bimba di 5 anni a Vigevano (Pavia) è avvenuta secondo i rilievi effettuati perché è stata espulsa dall’auto guidata dalla madre, nell’impatto con un altro veicolo. L’urto sarebbe stato così violento – secondo quanto riporta TGCom – che la bimba è stata lanciata fuori dal finestrino mentre si trova sul sedile posteriore non allacciata a un seggiolino per il trasporto dei bambini in auto. La ricostruzione della Polizia Locale ha attribuito l’incidente alla mancata precedenza dell’auto su cui si trovava la piccola. Ma un altro aspetto su cui vi invitiamo a riflettere è la falsa convinzione che “in città tanto si va piano e non succede nulla”. Sbagliato! L’incidente è avvenuto “tra via Mentana e via Quarto, due strade piuttosto strette in un quartiere residenziale”, riporta TGCom.

SEGGIOLINI AUTO: POCHI CONTROLLI IN CITTA’ E SCARSA PREVENZIONE

Di chi è la colpa delle morti che si potrebbero evitare? Sicuramente di chiunque resta impassibile di fronte a un rischio così diffuso per le strade. Chi dovrebbe disporre più controlli sulle strade e chi dovrebbe poi farli, non tanto per sanzionare e fare cassa, ma per far comprendere i rischi agli utenti della strada. In questa catena di responsabilità non possono escludersi i genitori e gli accompagnatori dei bambini in auto, perché la prevenzione è un’azione che sta al di sopra di tutto. Ricorda di allacciare la cintura e dare il buon esempio, di controllare che tutti i passeggeri siano correttamente allacciati e assicurati a un seggiolino!