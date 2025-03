Wallbox 11 kW ricarica auto elettriche: 6 modelli nel test del TCS

Il Touring Club Svizzero (TCS) ha condotto un test su 6 wallbox da 11kW per la ricarica domestica di veicoli elettrici, una soluzione sempre più diffusa in Svizzera ma anche in Italia dove l’edificio permette l’installazione. Il test del TCS ha analizzato vari modelli disponibili sul mercato, valutandone funzioni e caratteristiche. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio i risultati del test e i commenti degli esperti svizzeri.

TEST WALLBOX DA 11 KW PER LA RICARICA DOMESTICA

La selezione dei prodotti per il test si è basata su criteri specifici delle walbox per la ricarica a casa: connessione tramite presa CEE16, potenza di ricarica di 11kW e un costo compreso tra 209 e 734 euro. Il metodo di valutazione ha considerato cinque criteri principali:

Efficienza di carica (15%). È stato definito un processo di ricarica standard utilizzando una Tesla Model 3 Dual Motor del 2020 con 159.000 km per determinare l’efficienza e le dispersioni. Funzionamento (10%). Questo criterio ha valutato la risoluzione dei problemi, la messa in servizio iniziale, l’interfaccia utente e il funzionamento generale della wallbox. Montaggio e fornitura (25%). È stato misurato il tempo necessario per installare la wallbox su una parete di legno, conteggiando anche il numero di fori necessari. Sono stati considerati anche gli strumenti, i materiali e le istruzioni Funzioni (30%). Sono state esaminate le possibilità offerte da ciascuna stazione di ricarica, incluse le opzioni di connessione WLAN o Bluetooth, statistiche sui processi di ricarica, piani di carico, avvio e carica ritardata, e la possibilità di impostare potenza, corrente o durata della carica. La valutazione è stata effettuata soggettivamente da due esperti. App (20%). Per le wallbox dotate di app, è stata verificata la disponibilità per Android e iOS, il processo di installazione e connessione, l’interfaccia utente e le funzionalità offerte.

LE WALLBOX MIGLIORI NEL TEST DEL TCS 2025

Il test ha evidenziato che non esiste una correlazione diretta tra il prezzo e la qualità delle wallbox. La Feyree, la più economica tra le migliori, ne è un chiaro esempio. I risultati del test sono stati complessivamente molto soddisfacenti, in quanto nessun prodotto ha mostrato difetti e tutti hanno raggiunto un’efficienza di ricarica elevata. In media, i risultati hanno mostrato un’efficienza di ricarica sempre superiore al 99% per tutte le stazioni testate. Tuttavia, sono state riscontrate differenze significative nella gamma di funzioni, nell’usabilità e nel supporto delle app. Le wallbox che hanno ottenuto la valutazione “Ottimo” sono:

EB Troller Wallbox 11kW (87%) . Si distingue per la sua buona app e il display con dettagli sulla ricarica.

. Si distingue per la sua buona app e il display con dettagli sulla ricarica. Feyree Typ2 EV Ladegerät (87%). È stata la sorpresa del test del TCS, ottenendo lo stesso punteggio di EB Troller nonostante un prezzo inferiore. Offre tutte le funzioni utilizzabili direttamente sulla wallbox, un display informativo e una buona app. È anche la più economica tra quelle testate.

È stata la sorpresa del test del TCS, ottenendo lo stesso punteggio di EB Troller nonostante un prezzo inferiore. Offre tutte le funzioni utilizzabili direttamente sulla wallbox, un display informativo e una buona app. È anche la più economica tra quelle testate. Ctek Njord GO (85%). Si caratterizza per i pochi fori necessari per l’installazione e una buona app, oltre a un imballaggio sostenibile.

LE WALLBOX “CONSIGLIATE” O “CONSIGLIATE CON RISERVA”

Le wallbox che hanno ricevuto la valutazione “Consigliato” sono:

Tera Q8 (46%) che dispone di un display con dettagli per la ricarica, ma di un cavo di allacciamento CEE molto corto e nessuna app.

che dispone di un display con dettagli per la ricarica, ma di un cavo di allacciamento CEE molto corto e nessuna app. Defenzo Wallbox Home AC11 (43%) ha un display con dettagli per la ricarica, ma un cavo di allacciamento CEE molto corto, non ha nessuna app e le istruzioni sono solo in polacco.

Heidelberg Home Eco Europa (42%): Raccomandata solo per una corrente di carica massima di 6A o se si è in grado di modificare l’interruttore sul circuito stampato. Le viti per l’installazione non sono incluse e non è prevista un’app. Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati a tutta larghezza.