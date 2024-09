UK: l’addestramento dei pompieri negli incidenti con auto elettriche

Non è così frequente vedere i pompieri in azione durante le sessioni di addestramento con i veicoli elettrici. Ma recentemente, il Royal Berkshire Fire and Rescue Service (RBFRS), unità di volontari nel Regno Unito ha condotto un addestramento avanzato presso il centro di ricerca di Thatcham Research, dedicato alla gestione sicura degli incidenti stradali che coinvolgono EV. Il video e le foto che riproponiamo qui sotto, mostrano le operazioni di messa in sicurezza degli occupanti e le operazioni specifiche previste nelle rescue sheet dal Costruttore di ogni Brand.

INCIDENTI CON VEICOLI ELETTRICI: IL TRAINING DEI POMPIERI IN UK

Durante l’addestramento, i vigili del fuoco del Green Watch delle stazioni di Wokingham e Theale hanno messo in pratica scenari di estricazione rapida (cioè le operazioni di estrazione dei feriti), simulando un incidente con un veicolo elettrico in cui la batteria ad alta tensione era in stato di thermal runaway. Come abbiamo più volte spiegato nella nostra indagine sui rischi annessi alle batterie agli ioni di litio, questo termine descrive una situazione estremamente pericolosa in cui le celle, a causa di un danno o di un malfunzionamento interno, entrano in una fase di surriscaldamento accelerato, lasciando poco tempo per mettere in salvo gli occupanti nell’abitacolo, prima che si sviluppi un incendio che richiede tempo ed enormi quantità d’acqua per poterlo controllare.

SPERIMENTARE NUOVI STRUMENTI E PROCEDURE IN CONDIZIONI SICURE

I vigili del fuoco britannici hanno simulato con una BMW i4 una condizione in cui l’auto era ribaltata su un lato, permettendo loro di affinare le tecniche di estricazione rapida. Il principale obiettivo di queste esercitazioni è stato quello di migliorare la capacità di mettere in salvo le persone intrappolate in tempi brevi, minimizzando il rischio di esposizione a temperature critiche o a fumi tossici derivanti dall’incendio della batteria.

Durante l’addestramento le squadre hanno sperimentato nuove attrezzature progettate per facilitare le operazioni di soccorso in caso di collisioni con veicoli moderni, spesso costruiti con acciai ad alta resistenza, soprattutto nei montanti principali del telaio. In questa rubrica invece puoi vedere quali sono i dispositivi di estinzione più innovativi negli incendi delle batterie agli ioni di litio.

IL TEMPO E’ PREZIOSO PER I SOCCORRITORI

Questo tipo di esercitazioni consente alle squadre di soccorso di familiarizzare con le tecnologie presenti sui veicoli elettrici e di allenarsi con i punti di taglio sicuri per evitare il contatto con i componenti ad alta tensione. Come sottolineato da Sean Hoad, ingegnere senior presso Thatcham Research, “il tempo è essenziale subito dopo un incidente stradale, e i soccorritori devono essere sicuri di come gestire i veicoli elettrici ad alta tensione, inclusa la messa in sicurezza del veicolo e l’individuazione dei punti di taglio sicuri”.