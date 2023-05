Trazione integrale auto elettriche: 4 modelli nel test a zero grip

Le auto elettriche con trazione integrale si stanno diffondendo sempre di più, nella stessa misura con cui i Costruttori puntano a lanciare modelli con maggiori margini di profitto. Ma quanto è efficace la trazione integrale delle auto elettriche? La nota rivista svedese Teknikens Värld ha messo a confronto 4 SUV e crossover elettriche in un test a zero aderenza. Ecco i risultati.

DAL TEST DELL’ALCE AL TEST DI TRAZIONE DELLE AUTO ELETTRICHE

Teknikens Värld è una storica rivista svedese, una delle più note al mondo nel settore auto per aver rivelato i problemi di stabilità della Mercedes Classe A nel 1997. Dopo aver dimostrato che l’auto poteva cappottarsi il Costruttore decise di sospendere la produzione, ritirare alcune migliaia di auto già consegnate e apportare profonde migliorie con nuove sospensioni e ESP di serie. Il test dell’alce non ha nulla in comune con il test di trazione delle auto elettriche di cui parleremo tra poco, ma era utile ricordarlo a chi non sa chi è Teknikens Värld. Fatte le presentazioni passiamo al test.

TEST TRAZIONE INTEGRALE AUTO ELETTRICHE

Teknikens Värld ha messo a confronto 4 auto elettriche dotate di motori anteriori e posteriori per verificare quale soluzione si comporta meglio. Per valutare la reattività del sistema integrale e l’efficacia della ripartizione della trazione tra ruote anteriori e posteriori, le auto elettriche sono state posizionate su dei rulli a zero attrito, che simulano lo scivolamento su fondi stradali sdrucciolevoli fino alla perdita totale di aderenza. Le auto elettriche con trazione integrale nel test sono:

BMW iX1 xDrive30

Skoda Enyaq Coupé RS iV

Volkswagen ID.4 Pro Performance 4Motion

Volvo C40 Recharge Twin Engine

I RISULTATI DEL TEST DI TRAZIONE INTEGRALE AUTO ELETTRICHE

La trazione integrale delle auto elettriche è particolarmente reattiva rispetto ai sistemi di trazione tradizionali e in alcuni casi influenzata anche dalle impostazioni disponibili sulla consolle. Per questo tutte le prove sono state effettuate con un programma di guida “Normal”. Ecco i commenti della rivista svedese in dettaglio:

BMW iX1 xDrive30. “La funzione è quasi perfetta, con uno slittamento minimo delle ruote prima che l’auto scivoli facilmente dai rulli. La capacità dell’auto di inviare la potenza alla coppia di ruote dove c’è aderenza è buona”.

Skoda Enyaq Coupé RS iV. “Dopo un po’ di slittamento delle ruote, la Skoda Enyaq si stacca facilmente dai rulli e giudichiamo la capacità della vettura di inviare la potenza alla coppia di ruote dove c’è aderenza, da associare a una buona azione frenante differenziale, del tutto perfetta”.

Volkswagen ID.4 Pro Performance 4Motion. “Le ruote libere accelerano e producono una quantità relativamente elevata di slittamento ruote prima che l’auto esca dai rulli. Giudichiamo mediocre l’azione frenata del differenziale”.

Volvo C40 Recharge Twin Engine. “La Volvo C40 prima avanza leggermente, poi si nota che la velocità della ruota diminuisce nonostante la pressione del gas sia invariata. L’istante dopo, l’auto capisce di inviare potenza alle ruote che hanno aderenza e la C40 esce facilmente dai rulli. Ma ci vogliono alcuni secondi in più. All’inizio riteniamo che l’azione di frenata differenziale sia mediocre, ma buona una volta che il sistema ha capito cosa sta succedendo”.