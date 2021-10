Toyota Yaris Hybrid vs Toyota Yaris: costi di manutenzione a confronto

I costi manutenzione e i ricambi da sostituire su Toyota Yaris Hybrid e Toyota Yaris nell'indagine sulla Manutenzione auto elettrica e ibrida

Quanto costa la manutenzione di un’auto ibrida? L’indagine Manutenzione Auto elettrica e ibrida, condotta nel 2019 ma sempre attuale vista la crescente attenzione verso le auto elettriche, confronta i piani di manutenzione ordinaria, e i costi da sostenere durante i primi 6 anni, di 40 auto tra Elettriche (EV), Ibride (HEV) e “tradizionali” (ICE) che SicurAUTO.it ha chiesto direttamente alla Casa e applicati dalla rete in Italia. In questa pagina parliamo dei costi di manutenzione Toyota Yaris Hybrid e Toyota Yaris 1.5 benzina a confronto. Quale delle due richiede meno ore di manodopera? Ecco le differenze più eclatanti emerse dai piani ufficiali di manutenzione Toyota Yaris Hybrid e Toyota Yaris raffigurati anche nell’infografica in basso. Qui invece puoi consultare i costi di tutte le altre auto elettriche e ibride rispetto ai modelli equivalenti tradizionali. Se vuoi saperne di più, questo articolo spiega come abbiamo ricavato i costi ufficiali dei tagliandi di manutenzione auto nell’indagine.

Aggiornamento del 15 ottobre 2021: migliorata la leggibilità e aggiunti alcuni dettagli più attuali

MANUTENZIONE TOYOTA YARIS HYBRID: I RICAMBI

La manutenzione Toyota Yaris Hybrid è un esempio di come ibrido non significa più costoso da manutenere. Rispetto al piano di manutenzione della Toyota Yaris a benzina infatti non ci sono differenze degne di nota. Entrambe le auto tornano in officina con la stessa frequenza e per entrambe è prevista la sostituzione di olio e filtri vari, cui si aggiunge il cambio candele e liquido freni dopo 6 anni.

COSTI DI MANUTENZIONE TOYOTA YARIS HYBRID: I TAGLIANDI IN 6 ANNI

Per entrambe le Toyota Yaris HEV e ICE, il costo maggiore si sostiene al 6^ tagliando per la sostituzione di candele e liquido freni. Smentito quindi il mito che le auto ibride richiedono più manodopera: la Yaris HEV impegna l’officina per appena 1 ora in più rispetto alla Yaris ICE. Anche i costi medi annui e complessivi sono pressoché gli stessi, con la manutenzione Yaris Hybrid che fa spendere in 6 anni il 10%, pari a 113 euro, in più. Leggi qui il commento del direttore di SicurAUTO.it sull’indagine.

SINTESI

Costi di Manutenzione Toyota Yaris 1.5 HYBRID (HEV)

– Ore MDP totali: 8,4 ore

– Costo totale 6 tagliandi: 1285 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 214 euro

– Frequenza tagliando: annuale

– Intervallo km tagliando: 15 mila km

Costi di Manutenzione Toyota Yaris 1.5 (ICE)

– Ore MDP totali: 7,4 ore

– Costo totale 6 tagliandi: 1172 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 195 euro

– Frequenza tagliando: annuale

– Intervallo km tagliando: 15 mila km

Clicca sull’infografica qui sotto per vederla a tutta larghezza.