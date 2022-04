Toyota bZ4X: caratteristiche e prezzo del SUV elettrico per l’Europa

Prezzo e caratteristiche della Toyota bZ4X: annunciate le consegne in Europa del primo SUV 100% elettrico

La Toyota bZ4X è il primo SUV elettrico della Casa giapponese in vendita per il mercato Europa, primo di una gamma di veicoli elettrici a batteria bZ. Il significato del nome bZ è Beyond Zero, cioè oltre lo zero, in riferimento alle emissioni di CO2. Ecco tutte le curiosità su autonomia, dimensioni, prezzo e quando inizieranno le consegne del Toyota bZ4X.

AUTONOMIA TOYOTA BZ4X

L’autonomia del Toyota bZ4X è una delle tante caratteristiche di spicco del SUV elettrico. I dati ufficiali di omologazione WLTP gli attribuiscono un’autonomia fino a 516 km per Toyota bZ4X a trazione anteriore e fino a 470 km per Toyota bZ4X trazione integrale. I dati dichiarati sui consumi del SUV elettrico Toyota sono:

– 14,3 kWh/100 km o 7,0 km/kWh con trazione anteriore;

– 15,8 kWh/100 km o 6,3 km/kWh con trazione integrale;

DIMENSIONI TOYOTA BZ4X

Il Toyota bZ4X è costruito su una nuova piattaforma dedicata per veicoli elettrici a batteria che si basa sulla filosofia eTNGA. La gamma bZ infatti è caratterizzata da un sistema di trazione integrale che utilizza singoli motori elettrici sugli assi anteriore e posteriore. In questo modo si massimizza anche l’abitabilità grazie a un passo (distanza tra le ruote anteriori e posteriori) più ampio di una Toyota RAV4. Le dimensioni del Toyota bZ4X sono:

– 4,69 metri Lunghezza;

– 1,86 metri Larghezza;

– 1,6 metri Altezza;

– 2,85 metri Passo;

– 452 litri, la capacità minima del Bagagliaio;

PREZZO TOYOTA BZ4X

Le prime consegne inizieranno dall’estate 2022 con diverse formule e un prezzo a partire da circa 45.000 €. Per il SUV elettrico Toyota sarà disponibile anche la formula di leasing con manutenzione, la fornitura di un caricatore wallbox e l’accesso ai servizi connessi inclusi. La batteria da 71,4 kWh è garantita 10 anni. Oppure con un programma di garanzia estesa (è prevedibile che i tagliandi dovranno essere effettuati esclusivamente in Toyota) la garanzia durerà oltre 10 anni e 1 milione di km con autonomia residua di almeno il 70%.