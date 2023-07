Toyota: batteria al litio da 1200 km e tecnologia bipolare dal 2026

Toyota sta investendo molte risorse per recuperare terreno rispetto agli altri Costruttori, un nuovo corso rafforzato dal passaggio di testimone tra Akio Toyoda e il nuovo CEO Koji Sato. Il primo step di un più ampio piano di elettrificazione è introdurre veicoli elettrici di nuova generazione dal 2026. Inoltre, l’azienda sta lavorando allo sviluppo di batterie con nuove tecnologie per soddisfare le aspettative dei clienti (in termini di autonomia) e del mercato (costi). L’obiettivo è migliorare le prestazioni delle batterie agli ioni di litio liquido, attualmente predominanti, attraverso un aumento della densità energetica e una riduzione di peso. Inoltre, l’adozione della struttura bipolare (immagine di copertina) sviluppata per i veicoli ibridi permetterà di ampliare la gamma di opzioni offerte ai clienti, dalle batterie economiche a quelle più performanti. Ecco il piano strategico di Toyota che ha previsto anche il passaggio alla chimica Litio Ferro Fosfato, tra le chimiche più sicure nel Nail Penetration Test.

TOYOTA: LA SFIDA DELLE BATTERIE DI NUOVA GENERAZIONE

Le batterie allo stato solido, tanto attese come una soluzione innovativa, stanno entrando ora nella fase di applicazione concreta ai veicoli elettrici a batteria. Toyota sta lavorando per sviluppare una gamma completa di batterie competitive che supporteranno l’evoluzione degli EV in futuro. In collaborazione con Prime Planet Energy & Solutions Corporation, è in fase di sviluppo una versione ad alte prestazioni della batteria di nuova generazione. Inoltre, Toyota Industries Corporation ha affermato che sta lavorando alla diffusione differenziata della tecnologia, su misura per il mercato di massa e per un segmento premium. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

BATTERIE TOYOTA DI NUOVA GENERAZIONE: VERSIONI PERFORMANTI E PER IL MERCATO DI MASSA

Toyota sta sviluppando una versione ad alte prestazioni della batteria di nuova generazione che sarà installata nei veicoli elettrici a partire dal 2026. L’obiettivo è raggiungere un’autonomia di 1.000 km migliorando l’efficienza del veicolo, riducendo i costi del 20% rispetto ai modelli attuali prismatiche e ottenendo un tempo di ricarica di 20 minuti o inferiore (State Of Charge da 10 a 80%). Intanto la Casa auto ha comunicato che sta lavorando anche su batterie a basso costo che contribuiranno alla diffusione dei veicoli elettrici di massa. La batteria a struttura bipolare, utilizzata con successo nei veicoli ibridi Aqua e Crown, sarà applicata ai BEV utilizzando il litio ferro fosfato (LFP) con l’obiettivo di ottenere, rispetto alla batteria della Toyota bZ4X:

autonomia del +20% ;

del ; costi -40% ;

; tempo di ricarica in 30 minuti o meno (SOC=10-80%).

STRUTTURA BIPOLARE E BATTERIE TOYOTA ALLO STATO SOLIDO

Toyota sta anche testando il potenziale delle batterie completamente allo stato solido. Tra il 2027-2028 verrà realizzata una batteria ad alte prestazioni che combina la struttura bipolare con un catodo ad alto contenuto di nichel per ottenere ulteriori progressi. Il Costruttore giapponese stima che le batterie allo stato solido offrano un miglioramento del 20% dell’autonomia rispetto alla versione ad alte prestazioni, che nel frattempo sarà introdotta sul mercato e un tempo di ricarica a soli 10 minuti o meno (SOC=10-80%).