Test dell’alce Opel Corsa: sospensioni sotto stress oltre il limite

Il test dell’Alce con l’Opel Corsa 1.2 Turbo GS ha messo a nudo le capacità di sospensioni, telaio e pneumatici. La manovra più nota al mondo permette di verificare a quale velocità l’evitamento di un ostacolo improvviso mette in difficoltà un conducente al volante, Il video del test Opel Corsa 1.2 Turbo è realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada. Ecco come si comporta la Opel Corsa in una manovra di emergenza.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. Il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando, ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, l’Opel Corsa è stata valutata anche nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove Opel Corsa nel video qui sotto.

TEST ALCE OPEL CORSA 1.2 OLTRE I SUOI LIMITI

Nel test dell’alce l’Opel Corsa 1.2 Turbo GS può fare affidamento esclusivamente al bilanciamento telaio – sospensioni e all’aderenza degli pneumatici nella prova, dei Michelin Primacy 4 nella misura 205/45 R17. Quando questi equilibri non sono ottimali, devono intervenire in modo più invasivo i controlli elettronici di stabilità, influenzando le manovre del conducente. Ma come sarà andata la Corsa?

Come ormai abbiamo imparato, la velocità di 77 km/h è di riferimento per questa prova, ma già a 76 km/h la prova è superata con una semplicità che sorprende i colleghi spagnoli, che quindi alzano il livello di difficoltà. Il miglior tentativo riuscito è a 79 km/h. “Le reazioni sono esemplari: leggerissimo sottosterzo dopo la seconda sterzata, movimenti della carrozzeria contenuti e interventi degli aiuti elettronici ben calibrati”.

TEST ACCELERAZIONE E SLALOM OPEL CORSA

Da un’auto che pesa 1200 kg e ha una potenza di soli 100 cavalli, non si può pretendere uno scatto fulmineo, infatti l’accelerazione dell’Opel Corsa non è di quelle che semplificano le partenze da fermo. Tuttavia, una volta raggiunta la velocità di prova, l’auto si dimostra molto stabile. “Si muove tra i coni con facilità e senza l’intervento incisivo del controllo di stabilità”.