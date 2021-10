Tesla Model S vs Porsche Panamera: costi di manutenzione a confronto

I costi manutenzione e i ricambi da sostituire su Tesla Model S e Porsche Panamera nell'indagine sulla Manutenzione auto elettrica e ibrida

Quanto costa la manutenzione di un’auto elettrica? È vero che non andrà mai in officina? L’indagine Manutenzione Auto elettrica e ibrida confronta i piani di manutenzione ordinaria, e i costi da sostenere durante i primi 6 anni, di 40 auto tra Elettriche (EV), Ibride (HEV) e “tradizionali” (ICE). In questa pagina parliamo dei costi di manutenzione Tesla Model S a confronto con la Porsche Panamera 3.0 V6 da 330cv. Quali sono i tagliandi più costosi e quali ricambi si sostituiscono nei primi 6 anni sulle auto elettriche e a combustione interna? Ecco le differenze più eclatanti emerse dai piani ufficiali di manutenzione Tesla Model S e Porsche Panamera benzina raffigurati anche nell’infografica in basso. Qui invece puoi consultare i costi di tutte le altre auto elettriche e ibride rispetto ai modelli equivalenti tradizionali.

Aggiornamento del 13 ottobre 2021: migliorata la leggibilità e aggiunti alcuni dettagli più attuali

MANUTENZIONE TESLA MODEL S VS PORSCHE PANAMERA: I RICAMBI

Guardando i piani di manutenzione della Tesla Model S ci si stupisce della quantità di ricambi da sostituire a fronte del costo dei tagliandi Tesla. Bisogna anche dire che da pochi mesi Tesla non obbliga i clienti a fare i tagliandi ordinari, ma li consiglia per garantire l’efficienza dell’auto nel tempo. Qualora i clienti dovessero decidere di fare i tagliandi annuali, i costi sarebbero esattamente quelli riportati nell’infografica, che si applicano anche alla Model S 100, l’unica oggi attualmente a listino. Ai tagliandi dispari, oltre a una serie di controlli e aggiornamenti, vengono cambiate solo le batterie nei telecomandi e le spazzole tergicristalli. Nei tagliandi pari invece si sostituiscono anche filtro clima, cartuccia disidratatore clima e liquido freni. La Porsche Panamera, nonostante la caratura premium, limita la manutenzione ordinaria a olio e filtri, concedendosi un cambio candele ogni 2 anni e nuovo olio PDK ogni 6 anni.

COSTI DI MANUTENZIONE TESLA MODEL S: I TAGLIANDI IN 6 ANNI

I costi di manutenzione della Tesla Model S 75D sono i più onerosi in MDP: è il tagliando più lungo di tutte le elettriche, ben 4 ore a 2, 4 e 6 anni. In 6 anni trascorre almeno 15 ore in officina, più di tutte le altre auto elettriche dell’indagine. Per quanto più costosa (da acquistare) e potente, la Porsche Panamera 330cv a trazione posteriore passa meno ore totali in officina: circa 9 ore divise in soli 3 tagliandi in 6 anni. I tagliandi biennali costano infatti in media ogni anno quasi il 30% in meno rispetto alla Tesla Model S. La Porsche Panamera si concede pochi capricci: il cambio candele al 2^ tagliando (costo 1003 euro) e il cambio olio PDK al 6^ tagliando (costo 1107 euro). Il costo tagliandi della Tesla Model S è 525 euro (quelli pari) e 800 euro (quelli dispari). E’ curioso notare come la sostituzione del liquido refrigerante prevista al 4^ Tagliando non contribuisce ad aumentare il costo del service, come invece accade per le altre EV. La Model S è l’unica tra le auto elettriche dello studio meno conveniente nella manutenzione ordinaria, anche rispetto alla diretta rivale con motore a combustione interna. Leggi qui il commento del direttore di SicurAUTO.it sull’indagine.

SINTESI

Costi di Manutenzione Tesla Model S 75D (EV)

– Ore MDP totali: 15 ore

– Costo totale 6 tagliandi: 3975 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 662 euro

– Frequenza tagliando: annuale

– Intervallo km tagliando: 20 mila km

Costi di Manutenzione Porsche Panamera 3.0 330cv (ICE)

– Ore MDP totali: 9.1 ore

– Costo totale 3 tagliandi: 2767 euro

– Costo medio annuale tagliandi: 461 euro

– Frequenza tagliando: biennale

– Intervallo km tagliando: 30 mila km

Clicca sull’infografica qui sotto per vederla a tutta larghezza.