Tesla Cybertruck: cliente scopre che l’acceleratore perde pezzi

Se Tesla ha interrotto le consegne del pickup elettrico Cybertruck, il motivo potrebbe essere nel video pubblicato da un utente su TikTok, in cui emergono seri problemi di sicurezza alla guida. Una volta superata la paura di un incidente scampato con l’acceleratore “a tavoletta”, il proprietario del Tesla Cybertruck ha mostrato con un video il problema al pedale dell’acceleratore che può rimanere incastrato lasciando il veicolo in accelerazione senza controllo.

ACCELERATORE INCASTRATO: UN PROBLEMA COMUNE A MOLTE AUTO

Lo avevamo documentato anche noi un problema simile all’acceleratore delle Fiat, così come diversi Costruttori hanno dovuto richiamare migliaia di auto nel mondo per problemi con l’acceleratore elettronico. Finché è stata introdotta una modifica grazie alla quale se per un motivo qualsiasi si dovessero premere contemporaneamente freno e acceleratore, l’elettronica di controllo darà sempre la priorità ai freni, togliendo quindi potenza al motore. Tuttavia, se l’auto dovesse improvvisamente iniziare ad accelerare da sola, il proprietario deve anche avere i nervi saldi e la prontezza di frenare e mantenere il controllo del veicolo. Incidenti simili, però, non sempre dipendono dall’elettronica, ma come dimostra il video qui sotto, anche da difetti di assemblaggio.

COSA SUCCEDE SE SI BLOCCA L’ACCELERATORE SU UN’AUTO?

Bisogna ricordare che le auto elettriche per loro natura, hanno una prontezza nell’erogare la coppia molto più velocemente, nonostante le inerzie dovute al maggiore peso. E’ questo il motivo per cui anche una piccola auto elettriche può raggiungere una velocità elevata in pochi metri e dopo una manciata di secondi. Il Tesla Cybertuck, in particolare, può accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, nonostante il suo peso di 3 tonnellate. C’è da dire poi che la sagoma non proprio morbida ed accogliete in caso di collisione con i veicoli tradizionali e pedoni, ha messo in dubbio la possibile omologazione in Europa. Ma torniamo al problema.

PERCHE’ SI BLOCCA L’ACCELERATORE SUL TESLA CYBERTRUCK

Il video del tiktoker mostra il problema nei particolari. Se la copertura dell’acceleratore di stacca, come è accaduto, può scorrere in avanti sotto la pressione del piede del conducente, fino ad incastrarsi nella moquette con il pedale quasi completamente a tavoletta, ad esempio in un sorpasso o dopo una partenza in salita. L’autore del video è riuscito a gestire il problema poiché si trovava in un circuito di offroad quando si è verificata l’anomalia.

Il difetto dovuto evidentemente a un sistema di fissaggio inadeguato, sarebbe legato anche a un altro episodio in cui un secondo proprietario, ha colpito un palo della luce quando il Cybertruck con appena 350 miglia ha iniziato ad accelerare da solo e, come riferito alla Cnbc, pare che frenare non sia servito ad evitare l’impatto. Al momento anche l’agenzia governativa per la sicurezza dei trasporti (NHTSA) sta indagando sul problema, che si aggiunge alle altre lamentele dei clienti sulla carrozzeria in acciaio inox che si macchia e ai problemi allo sterzo.