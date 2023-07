Tesla Autopilot e FSD ad altre Case auto: l’annuncio di Elon Musk

Qualche settimana fa Elon Musk aveva dichiarato in un tweet (vedi sotto) che Tesla era pronta a concedere in licenza ad altre Case automobilistiche le proprie tecnologie Autopilot e Full Self-Driving (FSD) per accelerare lo sviluppo della guida autonoma a livello globale. E adesso dalle semplici intenzioni sembra che si sta passando ai fatti, perché l’estroso CEO dell’azienda ha annunciato di essere in trattativa avanzata con un importante costruttore per la cessione del software FSD.

L’annuncio è giunto durante la conference call sui risultati ottenuti da Tesla nel secondo trimestre 2023 (ne parleremo più avanti). Ovviamente gli analisti stanno cercando di scoprire l’identità della Casa automobilistica in trattativa con Tesla per l’acquisizione della tecnologia Full Self-Driving. I primi ragionamenti escluderebbero colossi come Ford e General Motors perché già impegnati a sviluppare da soli la guida autonoma, con grandi investimenti. Allo stesso tempo va però ricordato che proprio Ford e General Motors sono state le prime aziende ad adottare il connettore NACS di Tesla per i propri veicoli elettrici, ottenendo così l’accesso a 12.000 Supercharger a partire dalla primavera del 2024. Essendo pertanto già scese a patti con Musk, potrebbero benissimo aver concesso il bis.

Tesla aspires to be as helpful as possible to other car companies.

We made all our patents freely available several years ago.

Now, we are enabling other companies to use our Supercharger network.

Also happy to license Autopilot/FSD or other Tesla technology.

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2023