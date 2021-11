Supercharger Tesla: la rete apre a tutti, ecco dove

La rete dei Supercharger Tesla è ora accessibile anche ad auto di marche diverse: novità e condizioni delle prime 10 postazioni per tutti

I Supercharger Tesla sono ufficialmente disponibili per la ricarica di qualsiasi auto elettrica compatibile. Il piano annunciato da Tesla prende il via dall’Olanda, ma sarà a tappe, sia per monitorare la qualità del servizio, sia per preservare il bacino di proprietari Tesla che continueranno a godere di condizioni privilegiate rispetto alla ricarica al Supercharger con marche auto diverse. Ecco tutti i dettagli ufficiali.

RICARICA AI SUPERCHARGER TESLA: IL PROGETTO IN EUROPA

Tesla ha annunciato in un comunicato che la ricarica ai Supercharger è aperta anche a tutte le auto elettriche compatibili con la rete. Una notizia che renderà meno felici i Teslari visto che per anni i Supercharger Tesla hanno rappresentato un impareggiabile plus rispetto alla concorrenza. Per ora comunque il rischio che le colonnine Tesla siano prese d’assalto è mitigato da una serie di condizioni differenziate tra i proprietari Tesla e i proprietari non-Tesla. Innanzitutto bisogna considerare che si tratta di un progetto pilota che ha lo scopo di testare la risposta degli utenti. L’accesso ai Tesla Supercharger prevede comunque l’ipotesi che in una famiglia possano esserci anche auto non Tesla e quindi la gestione della ricarica tramite l’app Tesla ufficiale con un solo account. Ecco dove sono i primi Tesla Supercharger per tutte le auto elettriche, i costi e altri dettagli ufficiali.

TESLA SUPERCHARGER PER TUTTI: DOVE SONO E CHI PUO’ UTILIZZARLI

La rete Tesla conta circa 25 mila Supercharger in tutto il mondo, ma da novembre 2021 le prime 10 postazioni Supercharger Tesla in Olanda sono aperte a tutte le auto elettriche. Chiaramente ci sono delle condizioni per poter accedere alla colonnina Tesla con un’auto diversa. La prima è che il sistema di ricarica dell’auto sia compatibile e quindi si tragga un reale vantaggio rispetto alla ricarica standard di qualsiasi altra colonnina meno veloce. Ma se pensate che la novità Tesla più attesa possa darvi un vantaggio nei viaggi in giro per l’Europa, resterete delusi, almeno per ora. Le prime postazioni Tesla Supercharger per tutti disponibili in Olanda, infatti, sono attualmente accessibili solo ai cittadini olandesi. Si tratta delle postazioni collocate a:

– Sassenheim;

– Apeldoorn Oost;

– Meerkerk;

– Hengelo;

– Tilburg;

– Duiven;

– Breukelen;

– Naarden;

– Eemnes;

– Zwolle;

RICARICA SUPERCHARGER TESLA CON AUTO DIVERSE: QUALI DIFFERENZE

Per ricaricare auto elettriche diverse ai Supercharger Tesla, i proprietari potranno scaricare e utilizzare l’app Tesla versione 4.2.3 o successiva, creare un account per “utente non Tesla” e associare un metodo di pagamento. Quali auto elettriche possono caricare ai Supercharger Tesla? Attualmente solo i modelli compatibili con una presa di ricarica di tipo CCS. Mentre i Teslari continueranno a pagare lo stesso prezzo di ricarica, il costo per ricaricare auto elettriche diverse da quelle Tesla non sarà standard. Tesla infatti spiega che l’aumento è legato all’adeguamento dell’infrastruttura e le tariffe variano in base al sito, ma è sempre possibile visualizzare i prezzi di ricarica nell’app Tesla e scegliere la colonnina vicina più conveniente.