Smart #1 Brabus: nel test dell’alce “non ha senso”

La Smart #1 Brabus è stata sottoposta al test dell’alce lasciando i tester sconcertati per la potenza che il crossover elettrico è capace di scaricare a terra. Soprattutto per questo motivo, i colleghi spagnoli si sono divertiti, restando però perplessi sul comportamento dell’auto in una manovra di emergenza. La prova più nota al mondo permette di verificare a quale velocità una manovra di evitamento ostacolo può mettere in difficoltà il conducente. Come vedremo dai commenti dei colleghi spagnoli, la taratura dell’ESC richiede al conducente un gran lavoro di braccia per contrastare il sovrasterzo che si innesca oltre certe velocità. Il video qui sotto del test Smart #1 Brabus è realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. Il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità.

Oltre al test dell’alce, la Smart #1 Brabus è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andati i test Smart #1 Brabus nel video qui sotto.

TEST SMART #1 BRABUS DI EVITAMENTO OSTACOLO

Il test Smart #1 Brabus di km77 dimostra che un’auto elettrica apparentemente tradizionale può far divertire anche i conducenti più smaliziati, magari in un track day. Come si comprende dalle dichiarazioni riportate dal magazine, i 428 cavalli e 1900 kg della versione più pepata della Smart #1, equipaggiata con pneumatici estivi Continental EcoContact 6 235/45 R19 richiedono polso in una situazione di emergenza come l’evitamento di un ostacolo improvviso. La Smart #1 supera la prova senza abbattere i coni a 65 km/h, piuttosto bassa rispetto alle altre auto a causa della tendenza impetuosa al sovrasterzo e dall’intervento ritardato dell’ESC. “Anche a questa velocità l’auto sovrasterzava moderatamente”. “È divertente da guidare, ma non ha molto senso” è il commento di km77 in riferimento all’impegno necessario per tenere l’auto sotto controllo. Con ogni probabilità la versione meno performante della Smart #1 da 271 cavalli, secondo il magazine, avrebbe un comportamento più equilibrato.

TEST SMART #1 BRABUS: SLALOM TRA I CONI

Il test Smart #1 Brabus nello slalom tra i coni impressiona positivamente in parte anche per lo scatto da fermo. “La velocità con cui parte da fermo è sconcertante se non si è abituati a questi livelli di potenza”. Riguardo invece ai trasferimenti di carico “la carrozzeria ha movimenti molto contenuti e il controllo di stabilità agisce in modo discreto permettendo all’auto di muoversi agilmente”.