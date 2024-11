Rozzano: 23 elettriche Enjoy distrutte da un incendio

Nella notte del 2 novembre un violento incendio ha devastato un’area di sosta all’interno del complesso Milano Fiori, a Rozzano. Le fiamme che si sono propagate rapidamente hanno distrutto 23 veicoli elettrici della flotta Enjoy tutti destinati al noleggio in carsharing per gli utenti dell’area milanese. Un episodio che potrebbe essere stato causato da un cortocircuito o da iniziativa dolosa. Abbiamo indagato meglio sull’accaduto e scoperto che, diversamente da quanto riportato da alcuni notiziari, i veicoli coinvolti non sono Smart elettriche che in passato erano nella flotta Enjoy.

L’INTERVENTO PER L’INCENDIO AUTO ENJOY A ROZZANO

Immediatamente allertate, quattro squadre dei Vigili del Fuoco, per un totale di circa venti uomini, sono intervenute sul posto. L’operazione di spegnimento ha richiesto oltre 4 ore, durante le quali i pompieri hanno lavorato intensamente per circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente. Nonostante la prontezza dell’intervento, i mezzi coinvolti sono stati completamente distrutti, con danni significativi all’intera area di sosta.

PROBABILE CAUSA DELL’INCENDIO: CORTOCIRCUITO O DOLO

Attualmente, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno attivato il Nucleo Investigativo Antincendio (NIA), un’unità specializzata composta da tecnici esperti in dinamiche di propagazione del fuoco e analisi delle cause. Questa unità ha il compito di stabilire, attraverso rilievi tecnici, se l’evento sia di origine dolosa o accidentale.

La pista dolosa non è stata esclusa, e le autorità stanno prendendo in considerazione ogni possibile elemento che potrebbe indicare una manomissione intenzionale dei veicoli.

LE “AUTO” ELETTRICHE ENJOY INCENDIATE A ROZZANO NON SONO SMART

Al tempo stesso, la natura elettrica dei mezzi coinvolti suggerisce la possibilità che un cortocircuito abbia scatenato il rogo e portando rapidamente all’incendio totale dei veicoli vicini. Le “auto” elettriche sono andate totalmente distrutte, per cui è difficile identificare facilmente marca e modello. Questo probabilmente ha spinto alcuni notiziari e giornali a diffondere la notizia delle Smart elettriche Enjoy distrutte nell’incendio: falso. In realtà si tratterebbe dei quadricicli elettrici XEV YOYO da poco nella flotta di Enjoy. Lo abbiamo capito analizzando alcuni dettagli nelle foto dei Vigili del Fuoco e sulla base di alcuni fatti noti: