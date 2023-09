Car sharing App: quali sono le più consigliate

Soprattutto per chi vive in una grande area urbana, andare alla ricerca di car sharing app è la soluzione migliore. Lo è per ridurre le conseguenze del congestionamento del traffico. Ma anche per ottimizzare le spese di trasporto e perfino per accedere con più facilità ai parcheggi e superare le restrizioni legate alle zone a traffico limitato. Non è un caso che si parla con sempre maggiore frequenza di car sharing. E in parallelo aumentano le applicazioni per smartphone e tablet basati su Android e per iPhone e iPad. Andiamo allora a esaminare alcune delle app più interessanti di car sharing. Anche quelle che propongono veicoli elettrici per garantire un’esperienza di mobilità sostenibile.

ENJOY, LA CAR SHARING APP DI ENI

Enjoy è la car sharing app di Eni presente in diverse città italiane, tra cui Milano, Firenze, Torino, Bologna e Roma. Questo servizio offre tariffe competitive calcolate al minuto. Ad esempio, è sufficiente una spesa di 6,80 euro per 20 minuti all’interno della città. Enjoy mette a disposizione più veicoli, tra cui Xey Yoyo, modello elettrico compatto, oltre alle ben note Fiat 500 e Fiat Doblò.

Per utilizzare il servizio occorre scaricare l’app su dispositivi Android o su device iOS e procedere con la registrazione. L’accesso può avvenire tramite l’utilizzo di un indirizzo e-mail o l’opzione Accedi tramite social che consente l’accesso mediante account Google, Apple o Facebook. Per la registrazione tramite e-mail, è richiesto di fornire i dati personali, tra cui nome, cognome, password. In seguito si riceve un codice di verifica via e-mail che deve essere inserito nell’apposito campo. Una volta completata la registrazione e l’accesso, bisogna fornire ulteriori informazioni, tra cui il codice fiscale, i dati della patente di guida e le informazioni di pagamento.

Completata la procedura di registrazione, è necessario concedere l’autorizzazione all’app per accedere alla posizione. L’app mostra una mappa sulla posizione attuale. Possibile inserire un indirizzo specifico nella barra di ricerca o effettuare lo zoom sulla mappa per visualizzare le auto disponibili, contrassegnate in rosso o verde in base alla loro alimentazione elettrica o tradizionale. A questo punto, scegliere il veicolo preferito o che si trova più vicino, selezionare la tariffa, tra quella al minuto o giornaliera, e procedere con la prenotazione. L’utente ha 15 minuti di tempo per iniziare il noleggio. Una volta di fronte all’auto, avviare l’app, selezionare l’opzione “Apri il veicolo” e inserire il codice visualizzato sull’auto.

CAR SHARING APP: SHARE NOW PROPONE FINO A 30 GIORNI

Nata dalla fusione tra car2go e DriveNow, Share Now è un’altra car sharing app. Questa piattaforma è operativa in 16 grandi città di 8 Paesi europei, tra cui Roma, Milano e Torino. Share Now offre una gamma flessibile di opzioni di noleggio, consentendo agli utenti di prenotare veicoli per periodi orari di 2, 4 o 6 ore, intere giornate o fino a 30 giorni consecutivi. La flotta di Share Now comprende un’ampia selezione di auto, tra cui quelle elettriche.

Per utilizzare il servizio Share Now, gli utenti devono scaricare e installare l’applicazione su dispositivi Android o iOS e concedere l’autorizzazione per accedere alla loro posizione. Devono poi accettare i termini relativi al trattamento dei dati personali, confermando tramite le opzioni “OK” e “Accettare tutti”. Una volta completate queste fasi iniziali, viene visualizzata la posizione dei veicoli disponibili nelle vicinanze. Gli utenti possono utilizzare varie funzioni sulla mappa, tra cui la possibilità di ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione e la possibilità di centrare nuovamente la mappa sulla propria posizione attuale toccando l’icona GPS. Gli autoveicoli disponibili sono contrassegnati da segnaposto blu sulla mappa, e toccando ciascun segnaposto è possibile visualizzare informazioni dettagliate sul modello del veicolo, il livello di carburante o di carica e la posizione precisa in cui è parcheggiato.

Per iniziare a utilizzare il servizio, gli utenti devono registrarsi o accedere, se dispongono già di un account. La registrazione prevede un costo di 9 euro, ma include un bonus di 15 euro di credito utilizzabile per iniziare subito a noleggiare un veicolo. Durante la registrazione, gli utenti devono fornire un indirizzo e-mail, creare una password e stabilire un PIN, richiesto ogni volta che si effettua una prenotazione. In seguito, inserire i propri dati personali, accettare i termini e le condizioni del servizio e completare la registrazione. Successivamente fornire i dati della patente di guida e le informazioni di pagamento. Una volta completata la registrazione e la validazione, gli utenti possono selezionare il veicolo desiderato e prenotarlo. Dopo aver effettuato la prenotazione, hanno 15 minuti di tempo per raggiungere il veicolo, aprirlo tramite l’app e iniziare il noleggio.

UBEEQO, CAR SHARING APP CON DOPPIA TARIFFA

Ubeeqo è una car sharing app che opera in numerose città europee, inclusa Milano. Questo servizio mette a disposizione degli utenti la possibilità di noleggiare sia automobili che furgoni per periodi variabili, che possono essere di alcune ore o di alcuni giorni. Ubeeqo offre due differenti modalità tariffarie:

la tariffa oraria che prevede un costo che parte da 7 euro per ogni ora di noleggio, oppure 54 euro al giorno per le auto di categoria Small ed è richiesta una prenotazione minima di 4 ore e un limite di percorrenza di 30 chilometri;

che prevede un costo che parte da 7 euro per ogni ora di noleggio, oppure 54 euro al giorno per le auto di categoria Small ed è richiesta una prenotazione minima di 4 ore e un limite di percorrenza di 30 chilometri; la tariffa giornaliera che ha un costo iniziale di 48 euro al giorno per le auto di categoria Small, ma vengono applicati addebiti aggiuntivi di 0,20 euro per ogni chilometro percorso oltre i primi 30 chilometri inclusi.

Gli utenti devono scaricare l’app e installarla sui loro dispositivi Android o iPhone. Una volta avviata, sono invitati ad accettare le condizioni di servizio e a concedere l’accesso alla posizione. L’app mostra quindi una mappa interattiva che consente agli utenti di individuare le auto disponibili nelle vicinanze. Le auto sono contrassegnate da segnaposto con la lettera “U”. Per iniziare a utilizzare il servizio, gli utenti devono procedere con l’iscrizione. La registrazione è gratuita e richiede l’inserimento di un indirizzo e-mail e una password. Successivamente, gli utenti devono seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per fornire ulteriori informazioni personali, i dati della patente di guida e il metodo di pagamento. Una volta completata la registrazione, gli utenti possono selezionare l’auto che desiderano noleggiare, scegliere la tariffa che preferiscono e utilizzare l’app per sbloccare il veicolo e iniziare il noleggio.