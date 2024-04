Ricaricare auto elettrica a 0,17 euro al kWh: ecco dove

Con il recente aumento delle tariffe di A2A è diventato difficile trovare punti di ricarica pubblici, se escludiamo i Supercharger Tesla che fanno storia a sé, in grado di offrire prezzi realmente competitivi, diciamo sotto i 0,50/0,55 €/kWh e su colonnine fast o ultrafast. Però qualche eccezione si trova ancora, anche se sempre di meno. Ad esempio nei gruppi Facebook dedicati alle auto elettriche viene segnalata una stazione di servizio che permette di ricaricare l’auto elettrica a 0,17 euro al kWh, un prezzo stracciatissimo, e pure in modalità rapida. Ma esiste davvero? E dove si trova?

STAZIONE DI RICARICA IN ITALIA A 0,17 EURO AL KWH

Questa stazione di ricarica super economica esiste veramente e si trova a Borgo d’Ale, un piccolo Comune nei pressi di Vercelli, all’interno della Soland, un’azienda che si occupa di impianti fotovoltaici. La stazione contiene una colonnina fast charger DC con doppia presa CCS2 per permettere l’utilizzo contemporaneo da parte di due utenti, e che consente un’erogazione massima di 120 kW. La colonnina Soland è liberamente a disposizione di tutti i possessori di auto elettriche tramite la piattaforma Thor, un sistema di gestione per le ricariche e i pagamenti nelle stazioni di ricarica di veicoli elettrici sviluppato dalla start-up di Cuneo Smartbit srl.

PERCHÉ IL PREZZO È COSÌ BASSO?

Ma perché in questa stazione la ricarica costa così poco? A seguito dell’attivazione della colonnina avvenuta a gennaio 2024, anche considerando la tipologia di zona in cui sono ubicati i punti di ricarica (zona di passaggio priva di aree di ristoro o servizi), per un primo periodo Soland ha deciso di offrire la ricarica veloce DC al prezzo più che promozionale di 0,17 euro/kWh, per migliorarne la condivisione al pubblico. Insomma per farsi conoscere visto che sono piuttosto isolati, ma è comunque un’ottima iniziativa. Non si sa fino a quando sarà mantenuta la tariffa promozionale, ma per il momento c’è ancora. Da notare che sul posto è presente un’altra colonnina ma più lenta, (AC, fino a 22 kW), sempre con tariffa 0,17 €/kWh.

Ulteriore nota di merito: le colonnine Soland sono alimentate al 100% da energia rinnovabile, prodotta dall’impianto fotovoltaico di proprietà installato sulla copertura dello stabilimento adiacente.

ALTRE STAZIONI DI RICARICA IN ITALIA CON TARIFFE BASSE

Ovviamente è molto probabile che in giro per l’Italia ci siano altri esempi virtuosi che permettono di ricaricare le auto elettriche a prezzi ancora decenti. Purtroppo non è facile scovarli, per questo consigliamo di frequentare i forum e i gruppi Facebook dedicati alla mobilità elettrica perché spesso contengono questo tipo di segnalazioni. Per esempio proprio l’altro giorno un utente ha segnalato che l’azienda specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas eViso ha attivato due stazioni di ricarica a soli 0,20 €/kWh, anche in questo caso in Piemonte. La prima presso la BiEsse di Fossano in via Bartolomeo Chiarini (equipaggiata con due prese CCS Combo2 da 30 kW DC e due prese Tipo2 da 22 kW AC) e la seconda a Pinerolo in via Carlo Borra (dotata di un connettore CCS Combo2 da 30 kW DC, un connettore CHAdeMO anch’esso da 30 kW DC e una presa Tipo2 da 11 kW AC). Non resta che provare per verificare che sia vero.