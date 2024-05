Ricarica a casa: cos’è il Matter 1.3 che gestirà le auto elettriche?

La tecnologia delle case smart e connesse basate su IoT (Internet of Things) sta facendo passi da gigante e ora può integrare la ricarica domestica di auto elettriche. Una delle più recenti innovazioni in questo settore è stata annunciata da CSA (Connectivity Standard Alliance) con il rilascio dello standard Matter 1.3, che apre la strada al controllo della ricarica, tra altre importanti funzionalità.

COS’È LO STANDARD MATTER PER I DISPOSITIVI CONNESSI

Matter è un linguaggio che semplifica la compatibilità dei dispositivi per le case smart. L’Alleanza ha presentato l’ultima versione della specifica e del kit di sviluppo (SDK) di Matter 1.3, ora disponibile per i produttori di tutti i dispositivi connessi e le piattaforme interessate ad integrarla nei loro prodotti. Bisogna ricordare, infatti, che l’apertura al controllo della ricarica delle auto elettriche è solo una delle nuove features di domotica avanzata, ma la più accattivante che prevede una serie di funzionalità per tutti i dispositivi connessi presenti in casa e in garage.

MATTER 1.3: LE NOVITA’ PER I PRODUTTORI DI DISPOSITIVI

Guardando invece alla sostenibilità in senso più ampio, lo standard Matter 1.3, rappresenta un passo importante in avanti, nella gestione dell’energia e dell’acqua domestica. Su questo piano, chiaramente ci passa di tutto, dagli utensili agli elettrodomestici in cucina e in lavanderia, l’intrattenimento tramite gli schermi TV, diventati sempre più grandi, all’ottimizzazione del comfort tramite i sistemi di ventilazione e condizionamento. Questa espansione della rete domestica, permetterà ai produttori di iniziare ad implementare e certificare le caratteristiche nei loro prodotti esistenti e futuri, incluse le wallbox e i caricabatterie per veicoli elettrici.

LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE A CASA CON MATTER 1.3

Una delle innovazioni più significative è quindi l’integrazione dei dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (EVSE). Questo consentirà ai produttori di wallbox e colonnine private per la ricarica dei veicoli elettrici a casa, di offrire soluzioni che consentono agli utenti, ad esempio, di:

controllare in modo intuitivo quando e come avviene la ricarica dei propri veicoli collegati alla rete domestica;

in modo intuitivo dei propri veicoli collegati alla rete domestica; avviare o interrompere la ricarica manualmente;

manualmente; regolare la velocità di ricarica ;

; specificare quanti km di autonomia aggiungere entro un orario di partenza prestabilito, lasciando che sia la stazione di ricarica a ottimizzare automaticamente la ricarica, dando priorità alle fasce orarie più economiche e con minori emissioni di carbonio.

QUANDO SARA’ ADOTTATO LO STANDARD MATTER 1.3?

Quando sarà adottato lo standard Matter 1.3? A questa domanda, per ora, è difficile dare una risposta certa, poiché gli stessi giganti dell’elettronica che hanno contribuito attivamente ad ottenere lo standard Matter, non lo stanno integrando in modo ampio come si sperava. Lo riporta DDay, affermando che nessuna delle maggiori piattaforme per la smart home ha ancora aggiunto il supporto a Matter 1.2, lanciato ad ottobre 2023, e neppure i dispositivi con questo standard sono così diffusi. “Uno stallo in cui se uno non inizia, l’altro non prosegue, e viceversa”, scrive il magazine.