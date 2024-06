Porsche Macan Elettrica: focus sul sistema a 800 Volt

La Nuova Porsche Macan Elettrica è una delle principali novità del 2024 per il mondo delle quattro ruote e rappresenta un progetto chiave per il futuro di Porsche, soprattutto per quanto riguarda la crescita nel settore delle auto a zero emissioni. A distanza di pochi mesi dalla presentazione ufficiale del modello, Porsche sta avviando la distribuzione del suo nuovo SUV elettrico che si basa su un ‘architettura a 800 volt, in grado di garantire prestazioni elevate oltre che una ricarica efficiente e ottimizzata, anche per quanto riguarda i tempi di ricarica della batteria da 100 kWh.

PORSCHE MACAN ELETTRICA: LA PIATTAFORMA È LA PPE

Il progetto della Porsche Macan a zero emissioni si basa sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), sviluppata da Porsche in collaborazione con Audi (le due aziende sono parte del Gruppo Volkswagen e spesso hanno condiviso progetti comuni). Questa piattaforma è stata sviluppata per realizzare modelli premium a zero emissioni in grado, sfruttando l’architettura a 800 Volt, di poter garantire:

prestazioni elevate

la possibilità di installare una batteria con capacità elevata

una ricarica veloce ed efficiente

Tutti questi obiettivi sono stati centrati con il progetto della Porsche Macan Elettrica.

PORSCHE MACAN ELETTRICA: LA RICARICA RAPIDA

La velocità di ricarica rappresenta uno dei punti di forza della Nuova Porsche Macan Elettrica. Utilizzando una stazione di ricarica compatibile, infatti, il SUV elettrico della casa tedesca è in grado di sfruttare la ricarica rapida fino a 270 kW, andando a ridurre in modo drastico i tempi di ricarica dell’enorme batteria installata sotto la scocca. In condizioni ottimali di ricarica, secondo i dati forniti da Porsche, bastano 21 minuti per passare dal 10% all’80% di carica. La sosta sarà, quindi, molto breve, per gli standard delle auto a zero emissioni. Con una carica completa, inoltre, è possibile ottenere fino a 613 chilometri di autonomia. Da notare, inoltre, che la Macan supporta anche la ricarica in corrente alternata da 11 kW.

PORSCHE MACAN ELETTRICA: RICARICA ANCHE A 400 VOLT

La Nuova Porsche Macan Elettrica può essere ricarica in modo efficiente anche con una stazione di ricarica con tecnologia a 400 Volt. Questo è possibile grazie all’utilizzo di un software intelligente che può dividere la batteria da 800 Volt in due batterie di pari tensione, sfruttando i separatori di alta tensione integrati. In questo modo, le due sezioni della batteria (che ai fini della ricarica sono due batterie separate) possono essere caricate fino a 135 kW con una stazione di ricarica a 400 Volt. Quest’accorgimento rende la Macan Elettrica compatibile con un numero elevato di stazioni di ricarica ad alta velocità, permettendo ai clienti di poter ridurre drasticamente i tempi di ricarica della batteria, grazie a un numero di punti di ricarica rapida supportati molto elevato. L’architettura a 800 Volt, inoltre, prevede un sistema di regolazione della temperatura in tempo reale che consente di mantenere la batteria alla temperatura ottimale, sia durante l’utilizzo del veicolo che durante la ricarica (anche con stazioni a 400 Volt) per massimizzare l’efficienza.

PORSCHE MACAN ELETTRICA: RICARICA SOTTO CONTROLLO

La procedura di ricarica della batteria è un elemento centrale della Nuova Porsche Macan Elettrica e condiziona l’esperienza d’uso di tutte le elettriche. Per questo motivo, Porsche ha realizzato un sistema di visualizzazione intelligente che permette di monitorare la ricarica direttamente dall’abitacolo, ottenendo tutte le informazioni aggiornate in tempo reale sul display della plancia da cui sarà possibile tenere sotto controllo:

il livello di carica

il tempo per il completamento della carica

per il della carica l’autonomia stimata con il livello di carica attuale

Il conducente, inoltre, può attivare anche la modalità Battery Care che ottimizza la ricarica ad alto voltaggio, fissando un limite all’80% per preservare la batteria stessa. Il sistema di ricarica, inoltre, integra il Porsche Integrated Power Box (IPB), brevettato dalla casa tedesca. Questo sistema include tre componenti:

il caricabatterie AC integrato

il riscaldatore ad alta tensione

il convertitore DC-DC da 12 volt

Il box è realizzato in modo da ridurre al minimo il peso (19 chilogrammi) e l’ingombro. A semplificare la ricarica della Porsche Macan ci sono, inoltre, tre porte di ricarica:

una porta per la ricarica rapida DC sulla sinistra

sulla sinistra due porte per la ricarica AC, una per lato

In questo modo, Porsche punta a rendere più semplice e flessibile la procedura di ricarica.