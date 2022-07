Nuova tassa auto elettriche in Svizzera? Tesla “costa” già più di un diesel

La Svizzera starebbe valutando una nuova tassazione sulle auto elettriche, ma già oggi in alcuni cantoni le emissioni zero non contano

La proposta di una nuova tassa sulle auto elettriche in Svizzera sta circolando da alcune ore e contribuisce a rafforzare i timori e i dubbi su chi sta pensando di acquistare un’auto nuova anche in Italia. Il rischio temuto è che l’erario elvetico voglia recuperare gli introiti ridimensionati dalle crescenti quote delle BEV. Cerchiamo di fare chiarezza su come oggi sono tassate le auto elettriche in Svizzera e sull’ipotesi “superbollo” auto elettriche.

IPOTESI NUOVA TASSA AUTO ELETTRICHE IN SVIZZERA DAL 2030

Come riporta Auto Hwupgrade, la Svizzera sarebbe intenzionata a introdurre una tassa sulle auto elettriche per rimpinguare gli introiti ridotti dal crescente numero di auto a basse emissioni. Soldi che finanziano direttamente le opere pubbliche e la manutenzione delle infrastrutture. Secondo il magazine “il Consiglio federale ha già chiesto ai Dipartimenti coinvolti di esaminare la possibilità di una nuova tassa, e di presentare una proposta entro la fine del 2023”. Una novità che riguarderebbe tutti i veicoli ad alimentazione alternativa e ridotte emissioni, oltre che alle auto elettriche ricaricabili. La tassa comunque verrebbe introdotta dopo il 2030. Effettivamente, guardando i dati dell’Ufficio federale delle statistiche, le immatricolazioni di auto elettriche ricaricabili (BEV + PHEV) nel 2021 sono aumentate al 22,2% in quota. Guardando però i numeri del parco circolante, su 4.688.235 auto, la quota di quelle elettriche è passata dallo 0,9% nel 2020 all’1,5% nel 2021. Mentre quella delle automobili ibride ricaricabili dallo 0,5% allo 0,9%. In totale, quindi il 2,4% del circolante. Numeri sovrapponibili al parco auto circolante in Italia.

TASSA AUTO ELETTRICHE E ICE: COME SI CALCOLA IN SVIZZERA

L’ipotesi di una nuova tassa sulle auto elettriche in Svizzera potrebbe in realtà fare ordine sulle modalità con cui è stabilito l’importo delle imposte. Perché le auto elettriche già oggi sono tassate secondo la potenza sviluppata dai motori, ma non in tutti i cantoni. Questa variabilità di tassazione, rende le auto elettriche più convenienti a livello fiscale in alcuni cantoni e meno in altri. In Svizzera, ad oggi, le imposte sulle auto sono calcolate in base a un mix di criteri:

– cilindrata o CV fiscali nei cantoni Argovia, Friburgo, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Soletta, Turgovia, Vallese e Zugo;

– cilindrata e peso totale nel cantone Zurigo;

– potenza e peso totale nei cantoni Svitto, Ticino e Vaud;

– potenza nel cantone Ginevra;

– peso a vuoto ed emissione CO2 nel cantone Basilea Città;

– peso totale dell’auto nei cantoni Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Berna, Basilea Campagna, Giura, San Gallo e Uri;

– emissione CO2 nel cantone Neuchâtel.

18 cantoni offrono un bonus fiscale che è limitato in 12 cantoni per 3 anni dopo la prima immatricolazione.

TASSA AUTO ELETTRICHE: IN SVIZZERA UNA TESLA PAGA PIU’ DI BMW E PORSCHE

Il Touring Club Svizzero spiega che: “ad esempio, nel cantone Lucerna una Tesla Model S 75 D sarà paragonata a un motore di 4,6 litri di cilindrata”. Ma come si vede dalla comparazione nelle tabelle qui sopra, la Tesla (ormai fuori produzione, quindi alcuni importi dei modelli attuali andrebbero corretti al rialzo) può costare già oggi in tasse più di una BMW X5 x40d che pesa di più e ha una classe energetica peggiore. Ad esempio:

– Tesla Model S 75 D è più tassata nel cantone Svitto (1.364 franchi). Ma è soggetta a bonus fiscale in 9 cantoni dove non paga niente;

– Porsche 911 Carrera 4S PDK è più tassata nel cantone Ginevra (2.043 franchi);

– BMW X5 xDrive 40d è più tassata nel cantone Ticino (2.043 franchi);

– Skoda Octavia Wagon 2.0 TDI Amb. 4×4 DSG è più tassata nel cantone Giura (661 franchi);

– VW Golf 1.4 TSI Comfortline DSG è più tassata nel cantone Giura (582 franchi);

– Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Lounge è più tassata nel cantone Giura (465 franchi). Ma è soggetta a bonus fiscale in 6 cantoni dove non paga niente.

“Il motivo sta nella sovranità fiscale dei cantoni, nella modalità del finanziamento cantonale delle opere stradali e della loro manutenzione, come pure nelle differenti basi di calcolo”, dichiara il TCS.