Nissan Leaf: batteria non sostituibile, cliente ottiene una nuova auto

La vicenda di un automobilista francese riporta in luce le criticità della riparabilità delle batterie ad alta tensione dei veicoli elettrici. Il caso della Nissan Leaf con problemi alla batteria di trazione solleva nuovi interrogativi e spinge a qualche riflessione doverosa sulla sostenibilità e l’affidabilità delle soluzioni adottate dai Costruttori anche in Aftersales. La fortuna del proprietario è che la Nissan Leaf era coperta dalla garanzia ufficiale di 8 anni, ma qualcun altro, probabilmente, non sarebbe stato altrettanto fortunato.

LA GARANZIA SULLA BATTERIA DELL’AUTO ELETTRICA EVITA IL SALASSO

Nel 2022 un automobilista decide di acquistare una Nissan Leaf Acenta del 2016, attratto dai costi contenuti. L’auto, acquistata usata per 8.400 euro, aveva una batteria da 30 kWh, coperta ancora dalla garanzia iniziale di 8 anni o 160.000 km. Tuttavia, a ottobre 2023, lo State Of Health della batteria scende sotto il limite critico del 75%, rendendo necessaria la sostituzione della batteria alta tensione in garanzia.

LA NISSAN LEAF FACEVA AL MASSIMO 100 KM CON UNA RICARICA

Nonostante gli sforzi per individuare una soluzione, la carenza di ricambi disponibili ha protratto la situazione per ben nove mesi, fino all’agosto del 2024. L’episodio riportato dall’associazione dei consumatori Que Choisir, prende una piega inattesa quando il concessionario, pur riconoscendo la validità della garanzia, si trova nell’impossibilità di reperire una batteria di ricambio. L’associazione sottolinea che da ottobre 2023 l’ultima tacca che indica il livello di capacità dell’accumulatore non si illumina più. Così le ricariche si avvicinano e l’autonomia cala notevolmente: dai 200 km iniziali, l’auto con 126 mila km di percorrenza, può fare al massimo 100 km con una ricarica.

LA BATTERIA NON SI PUO’ CAMBIARE: GLI DANNO UN’AUTO PIU’ NUOVA

A questo punto, il Costruttore, avendo preso atto delle difficoltà decide di proporre una soluzione non sempre scontata: sostituire l’auto al cliente con appagabili vantaggi per l’inconveniente patito. L’uomo ha raccontato di aver ricevuto una Nissan Leaf N-Connecta del 2021, dotata di una batteria più performante da 40 kWh con un valore di mercato più alto, pari a 13.680 euro e una garanzia estesa fino al 2029. Episodi come questo ribadiscono l’importanza di verificare attentamente le condizioni di garanzia e la regolarità delle manutenzioni effettuate prima di scegliere un’auto elettrica usata.