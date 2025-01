Nissan: come funziona il sistema e-Power

Nissan ha introdotto una tecnologia chiamata e-Power, che promette di offrire un’esperienza di guida completamente elettrica senza la necessità di ricaricare la batteria tramite una presa di corrente. Questa soluzione è progettata per eliminare l’ansia da ricarica, un fattore che spesso scoraggia gli automobilisti dall’abbracciare la mobilità elettrica. Il sistema e-Power è essenzialmente un sistema ibrido in serie, in cui un motore elettrico è l’unica fonte di propulsione per le ruote. La particolarità di questa tecnologia risiede nel fatto che il motore a benzina non è direttamente collegato alle ruote, ma funge esclusivamente da generatore per ricaricare la batteria che alimenta il motore elettrico.

NISSAN E-POWER: ELEMENTI CHIAVE

Il sistema Nissan e-Power è composto da diversi elementi chiave:

motore elettrico: è l’unico responsabile della propulsione del veicolo, offrendo una guida fluida, silenziosa e reattiva, tipica delle auto elettriche;

è l’unico responsabile della propulsione del veicolo, offrendo una guida fluida, silenziosa e reattiva, tipica delle auto elettriche; motore a benzina: funge da generatore di energia per ricaricare la batteria. Si tratta di un motore turbo benzina a tre cilindri da 1,5 litri, che eroga 116 kW (158 CV) di potenza e 250 Nm di coppia;

funge da generatore di energia per ricaricare la batteria. Si tratta di un motore turbo benzina a tre cilindri da 1,5 litri, che eroga 116 kW (158 CV) di potenza e 250 Nm di coppia; batteria: accumula l’energia generata dal motore a benzina e alimenta il motore elettrico. La sua capacità è di 1,8 kWh, sufficiente per percorrere brevi distanze in modalità completamente elettrica;

accumula l’energia generata dal motore a benzina e alimenta il motore elettrico. La sua capacità è di 1,8 kWh, sufficiente per percorrere brevi distanze in modalità completamente elettrica; inverter: converte la corrente continua della batteria in corrente alternata per alimentare il motore elettrico;

converte la corrente continua della batteria in corrente alternata per alimentare il motore elettrico; generatore: trasforma l’energia meccanica del motore a benzina in energia elettrica.

NISSAN E-POWER: COME FUNZIONA

Il sistema Nissan e-Power funziona in modo intelligente, adattandosi alle diverse condizioni di guida. Il motore a benzina, dotato della tecnologia del rapporto di compressione variabile della Casa giapponese, regola automaticamente il rapporto di compressione in un range tra 14:1 e 8:1 per ottimizzare prestazioni ed efficienza. Durante la guida a velocità costante, il rapporto di compressione è elevato per ridurre consumi ed emissioni, mentre durante le accelerazioni intense, il rapporto di compressione si abbassa per privilegiare le prestazioni.

Un altro elemento cruciale del sistema e-Power è la frenata rigenerativa. Durante la decelerazione o la frenata, l’energia cinetica viene convertita in energia elettrica e utilizzata per ricaricare la batteria, aumentando l’efficienza complessiva del sistema. Per massimizzare il recupero di energia, è disponibile la funzione e-Pedal Step, che consente di accelerare e decelerare utilizzando solo il pedale dell’acceleratore.

NISSAN E-POWER: QUALI SONO I VANTAGGI

L’eliminazione dell’ansia da ricarica è uno dei principali vantaggi del sistema Nissan e-Power. Gli automobilisti non devono preoccuparsi di trovare stazioni di ricarica o di installare una colonnina a casa, in quanto il motore a benzina ricarica la batteria automaticamente durante la guida. Questa caratteristica rende il sistema e-Power particolarmente attraente per chi vive in zone con infrastrutture di ricarica limitate o per chi percorre lunghe distanze.

Oltre all’eliminazione dell’ansia da ricarica, il sistema e-Power offre numerosi altri vantaggi:

esperienza di guida elettrica: il motore elettrico garantisce una guida fluida, silenziosa e reattiva, con una coppia istantanea disponibile fin dall’avvio;

il motore elettrico garantisce una guida fluida, silenziosa e reattiva, con una coppia istantanea disponibile fin dall’avvio; efficienza: l’utilizzo del solo motore elettrico per la propulsione e la frenata rigenerativa contribuiscono a ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2;

l’utilizzo del solo motore elettrico per la propulsione e la frenata rigenerativa contribuiscono a ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2; autonomia: grazie alla ricarica continua della batteria da parte del motore a benzina, l’autonomia del veicolo è paragonabile a quella di un’auto a benzina tradizionale, eliminando la preoccupazione di rimanere a corto di energia;

grazie alla ricarica continua della batteria da parte del motore a benzina, l’autonomia del veicolo è paragonabile a quella di un’auto a benzina tradizionale, eliminando la preoccupazione di rimanere a corto di energia; comfort: il motore a benzina funziona solo come generatore e non è collegato alle ruote, garantendo un’esperienza di guida silenziosa e rilassante;

il motore a benzina funziona solo come generatore e non è collegato alle ruote, garantendo un’esperienza di guida silenziosa e rilassante; tecnologia avanzata: il sistema e-Power è dotato di tecnologie innovative come il ProPilot Assist con NAVI-Link, un sistema di guida assistita di Livello 2 che aiuta il conducente a mantenere la velocità, la distanza di sicurezza e a rimanere al centro della corsia;

il sistema e-Power è dotato di tecnologie innovative come il ProPilot Assist con NAVI-Link, un sistema di guida assistita di Livello 2 che aiuta il conducente a mantenere la velocità, la distanza di sicurezza e a rimanere al centro della corsia; incentivi fiscali: in alcune zone, i veicoli e-Power possono beneficiare di agevolazioni fiscali, come la riduzione o l’esenzione del bollo, costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL e parcheggio gratuito sulle strisce blu.

CONFRONTO TRA NISSAN E-POWER E SISTEMI IBRIDI TRADIZIONALI

A differenza dei sistemi ibridi tradizionali, il sistema Nissan e-Power funziona come un ibrido in serie, in cui il motore elettrico è l’unica fonte di propulsione. Nei sistemi ibridi paralleli, il motore elettrico e il motore a benzina possono entrambi fornire trazione alle ruote.

NISSAN: ALCUNI MODELLI CON TECNOLOGIA E-POWER

Attualmente, la tecnologia e-Power è disponibile suI modelli Nissan: