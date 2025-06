Migliori auto elettriche cinesi: quali sono secondo JD Power?

I Brand di Auto emergenti, prevalentemente dalla Cina, sono sempre più numerosi e si prepara una guerra serrata sui prezzi per conquistare quote importanti di mercato. Ma quali sono le migliori auto elettriche cinesi, secondo gli stessi proprietari che l’hanno acquistata in Cina? L’indagine di JD Power China New Energy Vehicle Initial Quality Study (NEV-IQS) 2025 è una delle più autorevoli valutazioni indipendenti sulla qualità iniziale dei modelli a nuova energia che risponde proprio a questa domanda.

INFOTAINMENT IL TALLONE D’ACHILLE DELLE AUTO ELETTRICHE E IBRIDE

Basata sulle risposte di oltre 20.000 proprietari di NEV, l’indagine di JD Power valuta i problemi riscontrati nei primi 2-6 mesi di possesso, distinguendo tra difetti di progettazione e malfunzionamenti tecnici.

Tra le dieci macro-categorie analizzate, i sistemi di infotainment si confermano i più problematici, con una media di 31 PP100 (vuol dire 31 segnalazioni ogni 100 auto vendute). L’incremento maggiore si registra nella configurazione dei sistemi di controllo e dei display (+3,5 PP100), a testimonianza di una tendenza: le Case automobilistiche stanno privilegiando innovazioni rapide, spesso a scapito della qualità funzionale e dell’usabilità.

In controtendenza positiva, la categoria “batteria/ricarica” mostra un miglioramento (-3,2 PP100), grazie all’evoluzione delle tecnologie e all’aumento dell’autonomia reale, fattore che contribuisce a ridurre l’ansia da ricarica dei nuovi proprietari.

PHEV E REEV: QUALITÀ IN CALO

I veicoli ibridi plug-in (PHEV) e quelli a range extender (REEV) stanno conquistando sempre più quote di mercato, rispettivamente con +8 e +3 punti percentuali rispetto all’anno precedente in Cina. Tuttavia, entrambi i segmenti mostrano un peggioramento marcato della qualità iniziale ben oltre i 220 PP100 dei veicoli 100% elettrici (BEV):

234 PP100 per i veicoli PHEV ;

per i veicoli ; 235 PP100 per i veicoli REEV;

Nei PHEV aumentano i problemi legati al design (+12 PP100), mentre nei REEV spiccano le problematiche legate ai malfunzionamenti (+17 PP100), soprattutto nei sistemi di infotainment e assistenza alla guida.

SUV E MPV: TRA TENDENZE STILISTICHE E CRITICITÀ FUNZIONALI

L’appeal di SUV e monovolume elettrici (MPV) è in forte crescita, specialmente nelle città di prima fascia. Tuttavia, la qualità di questi veicoli lascia ancora a desiderare. Gli MPV registrano il peggior incremento di problemi (+20,8 PP100), con gravi criticità nei sedili della seconda e terza fila: regolazioni limitate, rumori in velocità e cinture mal progettate. I SUV off-road elettrici, spesso acquistati più per look e status che per reale uso in fuoristrada, evidenziano difetti legati al comfort acustico e vibrazioni, mettendo in discussione l’equilibrio tra design aggressivo e qualità costruttiva.

LE MIGLIORI AUTO ELETTRICHE IN CINA SECONDO JD POWER

Nonostante le difficoltà generali, lo studio premia i modelli con la miglior qualità iniziale nelle rispettive categorie: