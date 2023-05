Microlino: prezzo in Italia, quando e dove comprarla

Presto sbarcherà in Italia ma sta facendo parlare di sé già da parecchi mesi: è la Microlino, una microcar 100% elettrica che ha dalla sua le dimensioni a prova di parcheggio (necessita di 1/3 dello spazio che occorre alle vetture normali) e un’autonomia considerevole per un uso prettamente cittadino. Tuttavia il prezzo non è abbordabile, anche se si può ridurre sfruttando gli incentivi. Scopriamo le caratteristiche della Microlino, quando e dove comprarla.

CHE COS’È LA MICROLINO

Erede della mitica Isetta, una microvettura che fece epoca negli anni ‘50, Microlino è un quadriciclo concepito dalla svizzera Micro Mobility Systems ma dal cuore italiano: il veicolo, infatti, è completamente prodotto in Italia, per la precisione dalla Cecomp di La Loggia (Torino), usando componenti europei per il 90%, di cui il 65% provengono proprio dalla filiera dell’automotive del nostro Paese.

Il veicolo è classificato nella categoria L7e (quadricicli non leggeri) e sarebbe teoricamente conducibile fin dall’età di 16 anni con la patente B1. Tuttavia, vista la massa a vuoto e vista soprattutto la velocità massima che raggiunge i 90 km/h, probabilmente si potrà guidare solamente dai 18 anni con la comune patente B. Su quest’aspetto contiamo di essere più precisi successivamente.

MICROLINO: DIMENSIONI, MOTORE E AUTONOMIA

Dal punto di vista del design la Microlino è una vettura estremamente compatta, che ricorda vagamente la Smart ForTwo, ed è caratterizzata dal portellone frontale grazie al quale si accede all’interno dell’abitacolo. Lo stesso portellone frontale presente 70 anni fa sull’iconica Isetta. Le dimensioni sono ancora più ridotte della Smart: 2,5 metri di lunghezza x 1,47 di larghezza x 1,50 di altezza, contro 2,70 x 1,66 x 1,56 della Fortwo. È omologata per 2 passeggeri e il bagagliaio ha una capacità di 230 litri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Microlino monta un propulsore 100% elettrico da 12,5 kW di potenza e 89 Nm di coppia a trazione posteriore, che, come detto, raggiunge la velocità massima di 90 km/h, mentre ci vogliono 5 secondi per accelerare da 0 a 50 km/h. Il veicolo sarà acquistabile in due differenti allestimenti, Dolce e Competizione, e in più si potranno scegliere tre tipi differenti di batteria: da 6, 10,5 e 14 kWh. Quest’ultima garantisce un’autonomia di ben 230 km, tantissimi considerando l’uso prevalentemente urbano. Per la ricarica sono necessarie 4 ore con una presa domestica standard.

MICROLINO: PREZZO IN ITALIA, QUANDO E DOVE ACQUISTARLA

Al momento in cui scriviamo si sa soltanto che la Microlino arriverà in Italia entro la fine dell’estate 2023, distribuita dalle concessionarie aderenti al Gruppo Koelliker, ma le ordinazioni (anche online) partiranno prima. Pertanto non c’è ancora una data ufficiale di uscita ma l’annuncio sarà dato quasi certamente nelle prossime settimane.

E il prezzo in Italia? Ecco le dolenti note: sul sito ufficiale si parla di un listino di partenza per il mercato europeo di 19.990 euro per l’allestimento Dolce e 21.990 euro per la Competizione. Nel nostro Paese saranno più o meno simili e non stiamo parlando di prezzi particolarmente bassi. Per abbatterli si potrà tuttavia sfruttare l’Ecobonus statale: trattandosi di un quadriciclo classificato L7e occorre fare riferimento agli incentivi per moto e scooter, che per i veicoli elettrici prevedono uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto fino al massimo di 3.000 euro, oppure del 40% fino a 4.000 euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3 (oppure oggetto di ritargatura nel 2012). Ulteriori sconti si possono ottenere sfruttando eventuali incentivi locali.