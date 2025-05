Londra: divieto di ricarica EV nel parcheggio -1 del Parlamento

Mentre il Regno Unito accelera sulla transizione green, il Palazzo della sua democrazia frena. Il Parlamento britannico ha deciso di disattivare i punti di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio sotterraneo del Palazzo di Westminster, citando motivi di salute e sicurezza legati al rischio di incendi. Un provvedimento che ha fatto il giro del web e postato anche da esperti di EV Safety e ha sorpreso molti, in particolare all’interno della stessa comunità EV, sollevando interrogativi su sicurezza, infrastrutture e coerenza delle politiche ambientali. Di questo nodo abbiamo parlato anche durante l’intervista ai Dirigenti dei VVF sulla sicurezza dei Parcheggi meno recenti.

IL PROVVEDIMENTO SULLA RICARICA DI EV A LONDRA

Il provvedimento è stato notificato agli utenti della tenuta parlamentare con una comunicazione ufficiale, nei dettagli diffusa da un portavoce del Parlamento: “Questi punti di ricarica devono essere rimossi per motivi di salute e sicurezza a seguito di una revisione da parte delle squadre di sicurezza e dei vigili del fuoco, e in consultazione con il presidente della commissione di amministrazione”.

Il risultato? Due stazioni di ricarica sotterranee sono state interdette, mentre lo spazio dedicato nella Speaker’s Court non è più garantito a causa dell’elevata domanda. Un portavoce della Camera dei Comuni ha assicurato che altri otto punti di ricarica rapida sono disponibili nelle vicinanze.

EV E SICUREZZA ANTINCENDIO: UN EQUILIBRIO DELICATO

Il tema della sicurezza antincendio nei parcheggi sotterranei in presenza di veicoli elettrici non è nuovo: ne abbiamo parlato anche dopo l’incendio in Belgio al piano -3. Nel nostro Speciale Spegnimento Batterie al Litio abbiamo sottolineato come le batterie agli ioni di litio, se danneggiate o soggette a difetti, possano causare incendi ad alta intensità e difficili da estinguere.

Il caso di Westminster mette in evidenza anche una realtà scomoda: le normative antincendio non sono ancora completamente allineate con la crescente diffusione dei veicoli elettrici, soprattutto in ambienti chiusi e ad alta densità come i parcheggi sotterranei.

TRANSIZIONE VERDE: AVANTI, MA CON CAUTELA

Ironia della sorte, la decisione arriva a pochi giorni dalla pubblicazione da parte del Dipartimento dei Trasporti della strategia “Decarbonizzazione dei trasporti: una Gran Bretagna migliore e più verde”, che prevede che tutti i 30.000 veicoli governativi siano a zero emissioni entro il 2027.

Un obiettivo ambizioso, che cozza con la realtà quotidiana dei parlamentari che, pur adottando veicoli elettrici, si trovano ora a dover cercare soluzioni alternative per la ricarica. Nel frattempo, ai membri del Parlamento viene richiesto anche di non lasciare i propri veicoli elettrici in carica durante la notte e di spostarli tempestivamente al termine della ricarica, dove è ancora concessa.