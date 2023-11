Le migliori e le peggiori auto elettriche nei test ADAC

L’industria delle auto elettriche continua a crescere con una gamma sempre più ampia di modelli tra cui scegliere. L’autonomia dei veicoli elettrici migliora costantemente, i Costruttori offrono funzioni di connettività e controllo remoto spingendo una concorrenza sempre più agguerrita (vedi la guerra dei prezzi avviata da Tesla). Ma quali sono le auto elettriche che al di là del prezzo e degli annunci, si rivelano un acquisto conveniente? L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha stilato la classifica delle auto elettriche migliori e peggiori tra le utilitarie, medie-piccole, medie-grandi e premium.

AUTO ELETTRICHE PIU’ VENDUTE IN GERMANIA NEL 2023

Nel 2023 quattro modelli si sono distinti nelle immatricolazioni delle auto elettriche secondo i dati elaborati dall’ADAC e sono:

Tesla Model Y ;

; VW ID.4 ;

; VW ID.5 ;

; VW ID.3.

Secondo i tecnici tedeschi, tuttavia, il loro successo non dipende solo dalla qualità, ma anche dalla disponibilità sul mercato, dai prezzi e dalla rete di servizi. Vediamo ora quali auto elettriche si sono posizionate al vertice della classifica dell’ADAC in base ai criteri tecnici. La classifica generale delle auto elettriche sottoposte a test ADAC rivela che la maggior parte dei modelli riceve una valutazione tecnologica alta (2,0). Minore è il punteggio, più alta è la valutazione. Questo risultato positivo è in parte dovuto al fatto che nell’ADAC Autotest, le prove parziali relative all’ambiente e alla sicurezza valgono il doppio. In generale le auto elettriche hanno un punteggio maggiore nelle valutazioni ambientali, inclusa la Dacia Spring, che ha ottenuto un punteggio generale molto basso.

LE AUTO ELETTRICHE MIGLIORI TRA LE PICCOLE

Le auto elettriche migliori tra le “piccole” sono la Fiat 500e Cabrio Icon (42 kWh) e la Hyundai Kona Elektro (64 kWh) Spirit. La Dacia Spring si classifica in coda, con un voto molto basso (4,1). “L’esempio di Dacia Spring dimostra che ‘venduta bene’ (a un prezzo basso, ndr) non sempre significa ‘tecnicamente buona’. L’economico veicolo elettrico della filiale Renault è uno dei pochi che ha ottenuto risultati davvero deludenti nel test ADAC”, afferma l’ADAC. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica delle migliori auto elettriche piccole a tutta larghezza.

LE AUTO ELETTRICHE MIGLIORI NELLA FASCIA MEDIA

Nella fascia media delle auto elettriche, due marchi si distinguono per la qualità e l’affidabilità dei loro modelli: Hyundai e BMW. “Questi produttori hanno dimostrato di offrire veicoli elettrici che soddisfano le esigenze dei consumatori, con prestazioni eccellenti e un’ampia autonomia. La BMW iX si è in particolare guadagnata il miglior punteggio tecnico assoluto con 1,6, anche se è un veicolo di lusso costoso (i costi non sono il principale criterio di valutazione, ndr)”. In testa infatti ci sono la BMW iX1xDrive30 (fascia medio-bassa) e Škoda Enyaq Coupé RS iV (fascia medio-alta). Tesla si colloca nella seconda metà della classifica con Model 3 e Model Y. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica delle migliori auto elettriche medie inferiori e sotto le medie superiori a tutta larghezza.

LE AUTO ELETTRICHE MIGLIORI NELLA FASCIA PREMIUM

Tra le migliori auto elettriche premium i modelli che ricevono una valutazione più alta invece sono BMW iXxDrive50, Mercedes EQE 350, Audi Q8 e-tron Sportback 55 e al quarto posto si piazza la cinese Nio EL7 (100 kWh) davanti alla VW ID. Buzz. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica delle migliori auto elettriche premium a tutta larghezza.