Le migliori auto elettriche del 2024: la classifica JD Power

La mobilità cambia, seppure a un ritmo più lento del previsto e la transizione verso le auto ricaricabili è un percorso a senso unico. Cosa ne pensano gli automobilisti della loro esperienza a 360 gradi? Lo ha approfondito un’indagine di JD Power che rivela anche quali sono le migliori auto elettriche del 2024, i punti di forza e anche le debolezze secondo i proprietari USA.

L’INDAGINE USA SULLA SODDISFAZIONE DELLE AUTO ELETTRICHE

L’indagine JD Power 2024 US Electric Vehicle Experience, condotta in collaborazione con PlugShare (piattaforma di servizi di ricarica), coinvolge oltre 4.650 proprietari di BEV e PHEV degli anni modello 2023 e 2024. I risultati sono stati raccolti da agosto a dicembre 2023 e forniscono un’analisi dettagliata della soddisfazione dei proprietari di veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Secondo lo studio, la qualità e il costo di proprietà sono emersi come i principali fattori che influenzano la soddisfazione dei proprietari di auto elettriche. Questo significa che, oltre alle prestazioni ambientali e alla tecnologia avanzata, i consumatori sono sempre più attenti ad aspetti più pratici, come la manutenzione e i costi di ricarica o carburante associati alla proprietà di un’auto elettrica e Plug-in.

AUTO ELETTRICHE PIU’ ECONOMICHE PREFERITE A QUELLE PREMIUM

“Il calo di soddisfazione nei confronti della disponibilità della ricarica pubblica dovrebbe servire da monito, perché la preoccupazione sull’accesso alla ricarica è una delle ragioni principali per cui molti acquirenti attualmente rifiutano i BEV”, afferma Brent Gruber, executive director of the EV practice presso J.D. Power. “Per raggiungere il pieno potenziale dei veicoli elettrici, questo problema deve essere risolto”. I risultati principali del rapporto completo riguardano:

Problemi con la ricarica pubblica . La soddisfazione riguardo alla disponibilità di caricabatterie pubblici rimane bassa e sembra essere in peggioramento. I proprietari di BEV del mercato di massa segnalano un calo di 32 punti nella soddisfazione rispetto all’anno precedente;

. La soddisfazione riguardo alla disponibilità di caricabatterie pubblici rimane bassa e sembra essere in peggioramento. I proprietari di BEV del mercato di massa segnalano un calo di 32 punti nella soddisfazione rispetto all’anno precedente; Le auto elettriche del mercato di massa sono migliori . I proprietari di BEV del mercato di massa segnalano meno problemi rispetto ai proprietari di BEV premium.

. I proprietari di BEV del mercato di massa segnalano meno problemi rispetto ai proprietari di BEV premium. Nuovi proprietari I nuovi acquirenti di BEV sono meno soddisfatti rispetto a quelli esperti, in particolare su autonomia e ricarica.

I nuovi acquirenti di BEV sono meno soddisfatti rispetto a quelli esperti, in particolare su autonomia e ricarica. Le auto Plug-in piacciono meno. I proprietari di auto Plug-in dichiarano una soddisfazione inferiore rispetto ai proprietari di BEV. In realtà anche il test di autonomia delle auto Plug-in ADAC aveva rivelato alcune criticità comuni che i proprietari devono imparare a gestire.

QUALI SONO LE MIGLIORI AUTO ELETTRICHE 2024

La BMW i4 e la MINI Cooper Electric risultano le migliori auto elettriche rispettivamente nei segmenti premium e di massa. La BMW i4 ottiene un punteggio di 800 (rispetto alla media di 750), seguita dal Rivian R1T e R1S, Tesla Model 3 e Tesla Model Y a chiudere la Top 5. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa.

La MINI Cooper Electric ottiene un punteggio di 770 (rispetto alla media di 718), seguita dal Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 6, Kia EV6 e Nissan Ariya. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa.