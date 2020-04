Le auto elettriche nuove fanno più strada di quelle a benzina in UK

Le auto elettriche fanno più strada di quelle a benzina in UK, la classifica delle marche più guidate fino alla prima revisione obbligatoria nel Regno Unito

L’autonomia delle batterie è stato uno dei principali argomenti di scontro sulle auto elettriche. Eppure difficilmente acquistando un’auto nuova a benzina o diesel ci si chiede “quanta strada si può fare con un pieno?”. Eppure le auto elettriche Tesla percorrono più strada di qualsiasi altra marca venduta nel Regno Unito. Ma la cosa eclatante quanto curiosa, è che in media le auto elettriche nuove fanno anche più strada di quelle a benzina, è quanto emerge dai rilevamenti del Ministero dei Trasporti in UK.

LE AUTO ELETTRICHE E LA STRADA MEDIA PERCORSA IN UK

Probabilmente gli automobilisti che in UK guidano auto a benzina non compreranno mai un’auto elettrica o forse non l’hanno fatto anche per il timore di restare “a secco”. Secondo i dati del MoT, il Ministero dei Trasporti inglese, in realtà la percorrenza media delle auto elettriche in UK è più alta di quella delle auto a benzina. I rilievi effettuati in occasione della prima revisione obbligatoria dicono che le auto elettriche fanno più strada di quelle a benzina: 9.435 miglia/anno contro 7.490 miglia/anno. Per capire meglio di cosa si parla il RAC (The Royoal Automobile Club) afferma che in media gli automobilisti inglesi guidano per 10.377 miglia/anno nei primi 3 anni. Circa la percorrenza media delle auto elettriche. Nel confronto tra auto elettriche e auto diesel, è indubbio il vantaggio del motore a gasolio. Chi investe in un’auto diesel la guida in media 12.496 miglia/anno per ammortizzare prima la spesa.

AUTO ELETTRICHE, BENZINA E DIESEL CHE FANNO PIÙ STRADA IN UK

L’indagine condotta dal RAC sui dati del MoT riguarda 516.936 veicoli sottoposti alla prima revisione prima dell’emergenza Coronavirus. Come riporta Autoexpress, Tesla è in assoluto la marca di auto che fanno più strada in 3 anni. Vi starete chiedendo come mai l’indagine si basa solo sui primi 3 anni, questo lo vediamo nel prossimo paragrafo. Quando si tratta di guidare un’auto nuova, le Mercedes-Benz si avvicinano molto alle auto elettriche made in USA. Mentre al terzo posto ci sono le Volvo. Clicca l’immagine qui sotto con la classifica delle marche che fanno più strada fino alla prima revisione obbligatoria in UK.

REVISIONE AUTO E MOTO IN UK: COSTO E DIFFERENZE CON L’ITALIA

L’indagine sulle auto elettriche che fanno più strada in UK rispetto alle auto a benzina fa riferimento ai primi 3 anni perché è la scadenza della prima revisione auto obbligatoria. Nel Regno Unito, salvo alcune eccezioni, auto e moto devono sottoporsi alla revisione obbligatoria dopo i primi 3 anni dall’immatricolazione (4 in Italia). Un’altra differenza tra Italia e UK è che nel Regno Unito il costo della revisione è differenziato tra autoveicoli (54 sterline, circa 61 euro) e motocicli (30 sterline, circa 34 euro).