Jeep premia la guida eco: in palio KiriCoin con i SUV 4xe Plug-in

La ricarica delle Jeep 4xe Plug-in fa guadagnare moneta elettronica spendibile online: ecco some ottenere Kiri Coin e cosa farci

Dopo aver sperimentato l’efficacia del programma sulla Fiat Nuova 500 con oltre sei mila clienti già attivi, la piattaforma realizzata dalla start-up Kiri apre a tutta la gamma Jeep 4xe Plug-in di Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee. Lo scopo principale del programma è incentivare la ricarica, privata e pubblica e la guida puramente elettrica, premiando i conducenti più diligenti con moneta elettronica spendibile.

JEEP 4XE PLUG-IN: COME GUADAGNARE GUIDANDO GREEN

La sostenibilità delle auto Ibride Plug-in secondo i test dell’ADAC migliora solo se la batteria è costantemente ricaricata. Un risultato confermato da Stellantis che spiega “più ricarichi, più guidi rispettando l’ambiente, più riduci il costo di esercizio della tua Jeep e più KiriCoin ottieni”. L’iniziativa è stata sviluppata dalla start-up green-tech Kiri Technologies, in collaborazione con l’e-Mobility Business Unit di Stellantis che ha messo a frutto la propria esperienza nell’ambito dei servizi digitali dedicati ai clienti. Attraverso l’app Jeep è possibile visualizzare in tempo reale i Kiri Coin accumulati, le proprie performance di ricarica e il proprio stile di guida.

COSA SI PUO’ COMPRARE CON I KIRI COIN GUADAGNATI CON LE JEEP 4XE

Il programma si colloca nell’ambito del piano di investimenti da 30 miliardi di dollari in elettrificazione e software, anticipato dal Gruppo Stellantis con il Dare Forward 2030. Il progetto Kiri, in particolare, ricompensa i guidatori attenti all’ambiente con la moneta digitale, il KiriCoin, spendibile per l’acquisto di beni e servizi in un marketplace “green” dedicato di oltre 350 marchi. Il tutto è reso possibile dalla connettività delle Jeep 4xe Plug-in che inviano in tempo reale i dati di utilizzo, ad esempio la frequenza di ricarica e di guida in modalità elettrica, a Kiri, che li elabora per determinare i Kiri Coin generati dai clienti Jeep.

KIRI TECH: LA STARTUP COLLABORA CON SEMPRE PIU’ BRAND AUTO

“Da ormai quasi due anni collaboriamo attivamente con Stellantis, una tra le aziende più all’avanguardia nella transizione verso un mondo più sostenibile. Dopo quella con Fiat, la partnership con Jeep va nella direzione di ampliare sempre più la base di utenti che guadagnano il Kiri Coin, la prima vera moneta della sostenibilità”, dichiara Mauro Di Benedetto, co-founder e CEO di Kiri Technologies.