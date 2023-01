Incentivi Firenze 2023: fino a 7.500 euro per un’auto elettrica

Il Comune di Firenze ha deciso di riaprire anche nel 2023 il bando degli incentivi, rivolti a cittadini e imprese, per l’acquisto di veicoli ecologici a basso impatto ambientale, per la precisione elettrici, ibridi, GPL e metano. C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per richiedere il contributo e se si compra un’auto elettrica con rottamazione lo sconto è di ben 7.500 euro, cumulabile con i 5.000 euro dell’Ecobonus statale per un risparmio totale di 12.500 euro.

INCENTIVI FIRENZE 2023: GLI SCONTI PER I PRIVATI CITTADINI

Il bando per i privati cittadini è destinato alle persone fisiche residenti a Firenze e può contare su un fondo di 2 milioni di euro. La richiesta dell’incentivo si articola in due fasi: la Fase 1 con l’adesione al bando e la prenotazione del contributo e la Fase 2 con la rendicontazione dell’investimento e la richiesta di liquidazione. Entrambe le fasi vengono gestite esclusivamente online attraverso il sito internet www.serviziallastrada.it, a cui si può accedere solamente tramite SPID. Ciascuna persona fisica può presentare al massimo 1 domanda di contributo per l’acquisto di 1 veicolo a scelta del richiedente in base alle opzioni disponibili.

Le richieste per i nuovi incentivi auto Firenze possono essere presentate dal 25 gennaio e fino alle ore 12:00 del 30 giugno 2023, oppure fino all’esaurimento delle risorse stanziate. La rendicontazione dell’acquisto va poi effettuata entro il 31 ottobre 2023. Del nuovo termine per la rendicontazione possono beneficiare anche i richiedenti che hanno presentato la domanda al 31 dicembre 2022 per gli incentivi dell’anno scorso.

I soggetti beneficiari degli incentivi Firenze 2023 sono i privati cittadini (persone fisiche) maggiorenni e residenti nel Comune di Firenze e in possesso di certificazione ISEE fino a 70.000 euro.

Il contributo consiste in un’erogazione diretta di denaro a favore degli aventi diritto, a fondo perduto e a parziale copertura delle spese per l’acquisto di un’autovettura M1 minimo Euro 6 ad alimentazione esclusivamente elettrica, ibrida plug-in, full hybrid, GPL (no bifuel) e metano (no bifuel), con contestuale rottamazione di un veicolo diesel fino a Euro 5.

Il veicolo acquistato deve avere un prezzo inferiore a 40.000 euro compresi optional (esclusi accessori, IVA e messa in strada), e dev’essere di prima immatricolazione in Italia in data successiva al 1° ottobre 2021 e intestato o cointestato alla medesima persona che richiede il contributo, il quale dovrà poi mantenerne la proprietà per almeno 3 anni dall’acquisto.

Per quanto riguarda l’entità dei contributi sono individuate due fasce: una con importi maggiori per coloro che hanno una certificazione ISEE fino a 36.000 euro e l’altra, con importi minori, per i soggetti aventi l’ISEE da 36.001 a 70.000 euro. L’ammontare del contributo può coprire non oltre il 50% del costo totale del veicolo (esclusi accessori, IVA e messa in strada), anche sommando l’Ecobonus statale, e fino al massimo degli importi indicati nella seguente tabella:

Per ulteriori informazioni sugli incentivi auto Firenze 2023 per cittadini privati scaricate l’apposito bando.

INCENTIVI FIRENZE 2023: GLI SCONTI PER LE IMPRESE

Il bando per le persone giuridiche intende incentivare nel Comune di Firenze la sostituzione dei veicoli commerciali più inquinanti mediante l’erogazione di incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici per le categorie: M1, N1, N2 (fino a 7,5 t), L2e, L5e, L6e e L7e. Sono a disposizione 500.000 euro destinati a micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi con partita IVA ed enti del terzo settore. Anche in questo caso la richiesta dell’incentivo si articola in due fasi con le medesime modalità dei cittadini privati. Ciascuna persona giuridica può richiedere il contributo per non più di 2 veicoli da scegliere in base alle opzioni disponibili.

Le richieste possono essere presentate dal 25 gennaio e fino alle ore 12:00 del 30 giugno 2023, oppure fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Possono presentare domanda per gli incentivi Firenze 2023 esclusivamente i soggetti giuridici sotto elencati:

micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o sede operativa in Firenze e nei Comuni dell’agglomerato (Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa);

aventi sede legale o sede operativa in Firenze e nei Comuni dell’agglomerato (Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa); lavoratori autonomi con partita IVA residenti in Firenze e nei Comuni dell’agglomerato;

con partita IVA residenti in Firenze e nei Comuni dell’agglomerato; enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore aventi sede legale o operativa in Firenze e nei Comuni dell’agglomerato.

Il contributo consiste in un’erogazione diretta di denaro a favore degli aventi diritto, a fondo perduto e a parziale copertura delle spese inerenti l’acquisto dei seguenti veicoli:

autoveicoli M1, N1 e N2 minimo Euro 6 con massa massima a pieno carico inferiore o uguale a 7,5 t, aventi alimentazione esclusivamente elettrica, ibrida plug-in, full hybrid (benzina-elettrica), GPL (no bifuel) e metano (no bifuel);

tricicli L2e, L5e e quadricicli L6e, L7e destinati al trasporto cose, aventi alimentazione elettrica o ibrida elettrica almeno Euro 4.

Il veicolo acquistato dev’essere di prima immatricolazione in Italia in data successiva al 1° Ottobre 2021 e dev’essere intestato alla medesima persona giuridica che richiede il contributo, che avrà poi l’obbligo di mantenerne la proprietà almeno per 3 anni dall’acquisto. Nel caso di acquisto di veicoli M1, N1 ed N2 è ammissibile l’acquisto tramite leasing finanziario ma solo a certe condizioni (vedi bando).

I contributi sono concessi esclusivamente ai soggetti che provvedono contestualmente alla rottamazione di un autoveicolo M1, N1, N2, N3 con alimentazione diesel fino a Euro 5, intestato alla medesima persona giuridica richiedente lo sconto.

L’entità del contributo, per ciascun veicolo, può coprire non oltre il 50% del costo totale (esclusi accessori, optional, IVA e messa in strada), e fino al massimo degli importi indicati in questa tabella:

Per ulteriori informazioni sugli incentivi auto Firenze 2023 per imprese e professionisti scaricate l’apposito bando.