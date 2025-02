Incentivi auto locali: cosa si può comprare nel 2025?

Mentre gli incentivi auto statali non ci sono più, restano disponibili alcuni incentivi auto locali erogati da Regioni, Province o Comuni. Non tanti, per la verità, ma il numero potrebbe crescere nel corso dell’anno. Sempre durante il 2025 sono attesi possibili contributi elargiti direttamente dall’Unione Europea, se la misura verrà confermata. Nell’attesa, scopriamo cosa si può comprare con gli incentivi auto regionali.

INCENTIVI AUTO LOCALI 2025: PROVINCIA DI TRENTO

A Trento resta attiva fino al 31 marzo 2025, per chi ha acquistato oppure ordinato un’auto elettrica dal 19 giugno al 31 dicembre 2024, la possibilità di richiedere, esclusivamente per via telematica, i contributi provinciali.

Infatti lo scorso giugno la Giunta Provinciale di Trento ha disposto il termine dell’agevolazione per l’acquisto di autoveicoli elettrici, tuttavia con successiva delibera del 30 agosto 2024 ha esteso il contributo ai veicoli immatricolati dopo il 18 giugno 2024 ed entro il 31 dicembre 2024, per i quali il richiedente sia in possesso, alla data del 18/6/2024, di un contratto od ordine di acquisto, controfirmato dal concessionario, corredato da un versamento a titolo di acconto, effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale. Per tali fattispecie il termine di inoltro dell’istanza, tramite piattaforma informatica, è stabilito alla data del 31 marzo 2025. Inoltre per gli autoveicoli immatricolati dal 19/06/24 al 31/12/2024, con contratto e bonifico entro il 18/06/2024, i termini previsti dei 90 e 60 giorni relativi all’immatricolazione del nuovo autoveicolo e alla rottamazione/sostituzione del vecchio, sono sostituiti dal nuovo termine unico di presentazione dell’istanza telematica fissato al 31/03/2025. Maggiori dettagli qui.

INCENTIVI AUTO LOCALI 2025: PROVINCIA DI BOLZANO

In provincia di Bolzano (Alto Adige o Sud-Tirol) sono disponibili contributi nel limite massimo di un veicolo elettrico ogni due anni per autoveicoli elettrici e plug-in hybrid, ciclomotori, motoveicoli e bici cargo sempre elettrici. La domanda deve essere presentata online prima della data di emissione della fattura, anche di acconto. Gli autoveicoli non possono avere un costo complessivo superiore a 50.000 euro, esclusa l’Iva. L’incentivo consiste in un contributo di 2.000 euro per l’acquisto di auto elettriche, di 1.000 euro per le ibride plug-in con emissioni di CO2 entro 70 g/km, e di uno sconto del 30% per l’acquisto di motoveicoli o ciclomotori elettrici (fino a 1.000 euro) oppure di bici cargo elettriche con una portata complessiva minima di 150 kg (fino a 1.500 euro). Ulteriori informazioni qui.





INCENTIVI AUTO LOCALI 2025: REGIONE VALLE D’AOSTA

Per il 2025 la Regione Valle d’Aosta ha stanziato 4 milioni di euro destinati alle famiglie per l’acquisto di veicoli a bassa emissione, di veicoli a pedalata assistita, di veicoli per la micromobilità elettrica e per l’installazione di stazioni di ricarica domestica per veicoli elettrici, mentre per le imprese il contributo è di 600 milioni di euro.

Per quanto riguarda i soggetti privati, sono ammessi al contributo i residenti in Valle d’Aosta con almeno due anni di residenza in regione (anche non consecutivi) e i privati esercenti attività economica che operano in Valle d’Aosta con proprie unità locali

Gli incentivi si possono usare per l’acquisto di veicoli a bassa emissione (elettrici e plug-in) nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d’Aosta, veicoli a bassa emissione usati purché acquistati presso concessionarie, leasing e noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale, veicoli a pedalata assistita nuovi di fabbrica, veicoli per la mobilità elettrica nuovi di fabbrica, installazione di stazioni di ricarica domestiche nuove di fabbrica.

L’ammontare degli sconti degli incentivi auto in Valle d’Aosta è particolarmente invitante perché il contributo può coprire fino al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 9.000 euro per persone con più di 35 anni e 12.700 per persone con meno di 35 anni. Ulteriore sconto del 10% rottamando un veicolo fino a Euro 2, del 5% se Euro 3 o Euro 4. Maggiori dettagli qui.

ALTRI INCENTIVI AUTO LOCALI 2025

Ricordando quanto accaduto negli anni scorsi, è possibile che nel corso del 2025 vengano erogati incentivi auto anche in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna e in Comuni particolarmente virtuosi come Firenze e Genova. Dipenderà molto dalle risorse economiche disponibili e dalla volontà delle amministrazioni locali di sostenere la transizione energetica supportando l’acquisto di vetture ecologiche. Naturalmente vi terremo aggiornati.