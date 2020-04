Incentivi auto ibride Emilia Romagna: pronti 3 milioni

In arrivo nuovi incentivi per auto ibride in Emilia Romagna: pronti 3 milioni per altrettanti anni, dal 2020 al 2022, fino a un massimo di 573 euro a veicolo

In piena emergenza Coronavirus pochi stanno pensando all’acquisto di un’auto, e non a caso gli ultimi dati sulle vendite in Italia sono terribili. Tuttavia, anche per dare una piccola spinta al settore, nonché per promuovere la diffusione di veicoli meno inquinanti, la Regione Emilia Romagna ha promosso nuovi incentivi per auto ibride stanziando la somma di 3 milioni di euro. Si potrà accedere ai contributi a partire dal prossimo 4 maggio 2020.

INCENTIVI AUTO IBRIDE EMILIA ROMAGNA: REQUISITI

Gli incentivi consistono in un contributo fino a un massimo di 191 euro all’anno (pari al costo medio del bollo medio) per tre anni, destinato ai cittadini residenti in Emilia-Romagna che acquisteranno un’auto ibrida di prima immatricolazione a uso privato con alimentazione benzina-elettrico, gasolio-elettrico, gpl-elettrico, metano-elettrico o benzina-idrogeno. L’importo sarà accreditato direttamente, previa registrazione dei soggetti interessati su una piattaforma online della Regione, e verrà erogato in tre tranche, una per ciascun anno dal 2020 al 2022, per un massimo di 573 euro ad auto (191 x 3). Come detto la somma stanziata è di 3 milioni di euro e gli incentivi saranno disponibili fino all’esaurimento dei fondi.

INCENTIVI AUTO IBRIDE EMILIA ROMAGNA: CHI PUÒ RICHIEDERLI

Per accedere agli incentivi per le auto ibride in Emilia Romagna, i cittadini che nel 2020 hanno immatricolato una vettura di questo tipo, e pagato regolarmente il bollo auto, dovranno inserire esclusivamente online i dati anagrafici, quelli dell’auto e le coordinate bancarie o postali su cui ricevere l’importo dovuto, accreditandosi tramite FedeRa o Spid. Sarà sufficiente comunicare i dati una sola volta e, per i tre anni successivi, la Regione provvederà automaticamente all’accredito del contributo. Sarà possibile registrarsi online a partire dalle ore 14:00 del 4 maggio e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2020 sulla già citata piattaforma disponibile sul portale regionale.

ALTRI INCENTIVI AUTO IN ITALIA NEL 2020

Ricordiamo che nel 2020 altre regioni si sono già attivate per incentivare l’acquisto di vetture ecologiche, senza dimenticare che è sempre valido l’Ecobonus del Governo. Per esempio il Veneto ha approvato un bando rivolto ai cittadini privati per la concessione di un contributo da 1.500 a 4.500 euro, a fronte della rottamazione di veicoli altamente inquinanti e contestuale acquisto di automobili a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione. Le richieste si possono inviare fino al 5 maggio 2020. Analoghe misure sono in corso in Valle d’Aosta e nelle province di Trento e Bolzano.