GM, incendio batterie al Litio, i VV.F: “migliorare la sicurezza”

Il 19 dicembre dello scorso anno un incendio presso lo stabilimento General Motors denominato Factory Zero a Detroit e Hamtramck ha causato circa 1,3 milioni di dollari di danni. Secondo il nuovo rapporto pubblicato da GMAuthority le fiamme si sono sviluppate da una pila di batterie agli ioni di litio danneggiata durante le operazioni di movimentazione. L’aspetto più preoccupante però emerge dalle dichiarazioni dei Vigili del Fuoco che hanno affermato di aver perso molto tempo per arrivare all’incendio e sono servite 7 ore e diversi estinguenti e dispositivi di controllo del fuoco per riuscire a domare l’incendio.

L’INCENDIO DALLE BATTERIE ALLA GM HA PROVOCATO 1,3 MILIONI DI DANNI

Presso lo stabilimento Factory Zero di General Motors c’è la produzione del GMC Hummer EV Pickup, GMC Hummer EV SUV e Chevrolet Silverado EV. Qui l’incendio scoppiato a dicembre 2023, ha provocato circa 1 milione di euro di danni a beni, incluse le batterie agli ioni di litio andate distrutte, e 300 mila dollari in danneggiamenti alle strutture. E’ quanto emerge dal rapporto dell’incidente, ottenuto da Crain’s Detroit Business e diffuso da GM Authority che rivela anche le difficoltà incontrate dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere l’incendio.

Si tratta di criticità di cui abbiamo già parlato nella nostra mega inchiesta sui rischi derivanti dalle batterie agli ioni di litio. Uno dei problemi principali che emerge dal rapporto è nelle dichiarazioni dei VV.F intervenuti. Il capo della prevenzione incendi dei vigili del fuoco di Detroit, Dennis Hunter, ha lamentato l’assenza di “qualcuno o un sistema in grado di dirci esattamente dove si trova l’incendio in modo da non dover girare intorno allo stabilimento grande 11,6 milioni di piedi quadrati cercando di trovare l’area“.

SETTE ORE PER DOMARE L’INCENDIO DELLE BATTERIE NELLA FABBRICA GM

Una volta localizzato, il fuoco è stato estinto dopo circa sette ore di intensa attività. Sono intervenuti circa 100 pompieri e hanno impiegato coperte antincendio per auto elettriche fornite dal personale della fabbrica come la Fire Isolator di cui parliamo in questo approfondimento. Abbondanti quantità di acqua e schiuma sono state utilizzate per controllare e spegnere l’incendio che aveva avvolto una pila di cinque pallet di batterie agli ioni di litio collocate in una zona di carico.

Anche dopo lo spegnimento delle fiamme secondo il rapporto “alcune delle batterie continuavano a emettere gas” e i Vigli del Fuoco hanno dovuto spostare all’esterno le batterie danneggiate e i pallet utilizzando un carrello elevatore dello stabilimento, mentre il personale della fabbrica dava istruzioni su come usare i comandi del carrello. Durante queste operazioni, le squadre di soccorso, per quanto dotate di respiratori, sono state costantemente esposte alle emissioni di fluoruro di idrogeno, tra i gas più pericolosi che si librano durante l’incendio di una batteria al litio.

VIGILI DEL FUOCO A GM: “MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE BATTERIE AL LITIO”

L’incendio sarebbe stato causato da un carrello elevatore che ha urtato un pallet di batterie, perforandone diverse con le forche e causando il thermal runaway. Il capo della prevenzione degli incendi, Dennis Hunter, ha rivelato che Factory Zero ha registrato costantemente chiamate di emergenza dal suo avvio, specificando che le chiamate dagli stabilimenti che producono veicoli a combustione interna sono estremamente rare.

Hunter ha anche sottolineato la necessità di collaborare con General Motors per migliorare la gestione delle batterie EV in modo da ridurre futuri incendi e ha evidenziato l’impatto sulle risorse dei vigili del fuoco, costretti a intervenire ripetutamente con un numero considerevole di mezzi a loro disposizione. La portavoce di GM, Tara Kuhnen, ha voluto precisare che non tutte le chiamate al dipartimento locale dei pompieri erano legate a incendi o batterie, e in alcuni casi gli incidenti sarebbero stati prontamente contenuti dal personale interno senza l’assistenza dei Vigili del Fuoco esterni.