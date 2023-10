Ford taglia gli investimenti EV: perdite di 4 mila $ in più per auto

I risultati finanziari del Ford Q3 2023 sono inevitabilmente legati ai recenti scioperi dei lavoratori, interrotti solo dopo aver trovato un accordo con i sindacati UAW. Nonostante l’aumento del volume di vendite, Ford ha registrato perdite significative dai suoi veicoli elettrici. La società ha segnalato una perdita operativa di 1,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 1,1 miliardi del trimestre precedente e oltre il doppio della perdita registrata nello stesso periodo del 2022. Ecco i dati in dettaglio.

SCIOPERO UAW: UN COSTO ELEVATO PER FORD

L’ultimo sciopero di 41 giorni del sindacato UAW ha portato notevoli problemi finanziari a Ford. Con una perdita di 1,3 miliardi di dollari, il sindacato ha praticamente annullato l’utile netto di 1,2 miliardi di dollari che la società aveva accumulato nel terzo trimestre. John Lawler, direttore finanziario di Ford, ha specificato che questo sciopero ha ostacolato la produzione di 80.000 veicoli. L’accordo raggiunto con UAW, che prevede un aumento salariale del 25% per i lavoratori nei prossimi quattro anni e mezzo, avrà un impatto sul costo del lavoro di Ford, aumentandolo da 850 a 900 dollari per veicolo e riducendo i margini di sei o sette decimi di punto percentuale.

LE RIPERCUSSIONI DELLO SCIOPERO SULLA PRODUZIONE FORD EV

Dopo aver affrontato una perdita di 827 milioni di dollari l’anno precedente, Ford aveva registrato un utile netto nel terzo trimestre. Tuttavia, le perdite iniziali del quarto trimestre, attribuibili allo sciopero, hanno portato la società a ritirare le sue previsioni finanziarie annue. “È stata sicuramente una situazione difficile”, ha commentato Jim Farley, CEO di Ford, evidenziando la volontà dei lavoratori di tornare al lavoro. Malgrado le difficoltà, Ford ha segnalato una crescita del 22% dei suoi utili rettificati pre-imposte, con ricavi in ​​aumento dell’11% raggiungendo i 44 miliardi di dollari.

Le unità commerciali Ford Pro e Ford Blue a combustione interna hanno registrato utili rispettivamente di 1,7 miliardi di dollari. Nel Q3 2023 il totale degli abbonamenti software a pagamento è aumentato di oltre il 50% su base annua e si avvicina ora a 600.000. Tuttavia, l’unità dei veicoli elettrici Model-e ha perso 1,3 miliardi di dollari. “C’è una tremenda pressione al ribasso sui prezzi nel segmento dei veicoli elettrici in questo momento”, ha dichiarato Lawler.

FORD HA PERSO 36 MILA DOLLARI PER OGNI AUTO ELETTRICA VEDUTA

Secondo la stima di InsideEVs, Ford ha perso 4 mila dollari in più per ogni auto elettrica prodotta, in aumento rispetto ai precedenti calcoli. Rispetto ai 32.350 dollari per ogni veicolo elettrico venduto nel secondo trimestre 2023, Ford ha perso circa 36 mila dollari nel Q3 2023. Da qui la decisione di rinviare gli investimenti in almeno una delle due fabbriche di produzione batterie con SK On e rimodulare la produzione della Mustang Mach-e.