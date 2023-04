Ford F150 EV a fuoco: l’incendio presso lo stabilimento USA [VIDEO]

L’incendio del pickup elettrico Ford F150 Lightning, è il motivo dell’interruzione della produzione all’inizio di quest’anno. Ma solo ora sono state diffuse le immagini dell’incendio dei veicoli elettrici nel piazzale dello stabilimento Ford Motor a Dearborn dove avviene la produzione del pick-up F150 Lightning e della Mustang Mach-e.

INCENDIO BATTERIE AL LITIO: RISCHIO REALE

L’incendio dei pick-up Ford F150 EV conferma che i rischi legati alle batterie al litio esistono, possono essere imprevedibili e non dipendono solo dall’invecchiamento delle celle. Lo abbiamo scoperto nella prima mega indagine in Italia di SicurAUTO.it interpellando esperti del settore, ricercatori, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e anche aziende che stanno sviluppando soluzioni reali di cui parliamo nel nostro Speciale sullo spegnimento Batterie al Litio. L’incendio per fortuna non ha provocato feriti o vittime, poiché divampato nel piazzale di stoccaggio delle auto elettriche presso il sito di produzione Ford Motor Company a Dearborn nel Michigan.

VIDEO INEDITO DELL’INCENDIO PRESSO LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE FORD EV

Come riporta l’emittente televisiva Cnbc, l’incendio avvenuto il 4 febbraio 2023 presumibilmente durante la ricarica dei veicoli, ha coinvolto 3 pick-up Ford F150 Lightning completamente distrutti dalle fiamme. Il video allegato sotto mostra gli istanti in cui una pattuglia della Polizia risponde alla chiamata e arriva sul luogo dell’incendio. Le immagini sotto, ottenute dal Dipartimento di Polizia di Dearborn attraverso il Freedom of Information Act, mostrano per la prima volta l’incendio di cui si era solo parlato in occasione dello stop cautelativo alla produzione.

LA CAUSA DELL’INCENDIO DEI PICK-UP ELETTRICI FORD F150

L’incendio dei pick-up Ford F-150 Lightning è il motivo che ha portato il Costruttore ad interrompere la produzione per 5 settimane, come riporta Cnbc e a condurre un’indagine interna. Al termine dell’indagine sarebbe stata individuata la causa dell’incendio nella qualità delle celle al litio prodotte dal fornitore coreano SK Innovation che ha una sede in Georgia. Oltre alla produzione anche le consegne ai concessionari sono state bloccate per prevenire incidenti durante l’utilizzo dei clienti. Prima di questo episodio, Ford aveva fermato anche la Ford Mustang Mach-e, ordinando ai concessionari di bloccare le consegne per un richiamo legato al rischio di surriscaldamento della batteria.