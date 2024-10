Florida: “EV fuori dai garage” dopo un’alluvione

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha chiesto ai proprietari di veicoli elettrici di parcheggiare le EV colpite dall’uragano Helene all’aperto e in aree isolate. La richiesta è scattata in seguito agli incendi verificatisi nelle auto elettriche alluvionate, soprattutto a distanza di giorni dall’inondazione dei veicoli con acqua salata, un evento frequente nelle zone colpite dalle tempeste tropicali e dagli uragani.

LA FLORIDA CHIDE DI PARCHEGGIARE LE AUTO ELETTRICHE ALL’APERTO

E’ bene chiarire un aspetto importante che abbiamo approfondito anche in questo articolo: guidare con un’auto elettrica durante un acquazzone non comporta alcun rischio diverso rispetto alle altre auto. Il rischio di incendio di auto alluvionate invece è bene diverso e reale senza andare oltreoceano, infatti, di recente i VVF di Ravenna hanno messo in quarantena delle auto. Dove la frequenza e l’intensità degli uragani è molto maggiore, le autorità stanno prendendo misure cautelative, per evitare incendi all’interno di garage che possano coinvolgere anche le abitazioni.

Secondo quanto riportato da Florida Politics il governatore della Florida DeSantis ha chiesto ai residenti di non sottovalutare le conseguenze dell’uragano Helene, che ha già provocato molti danni. “Sappiate che quando c’è un’infiltrazione di acqua salata, possono prendere fuoco“, ha avvisato DeSantis, invitando i cittadini a spostare le auto in zone all’aperto. Anche Tesla, del resto, fornisce specifiche istruzioni in caso di alluvioni che coinvolgono auto elettriche, di cui parliamo qui sotto e l’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti (NHTSA) ha mostrato i danni che possono riportare alla batteria le auto elettriche alluvionate.

AUTO ELETTRICA SI INCENDIA NEL GARAGE DOPO L’URAGANO, IL VIDEO

L’avviso del governatore della Florida ha trovato particolare eco dopo che, nei giorni scorsi, alcune auto elettriche si sono incendiate improvvisamente. Questi incendi, spesso ritardati rispetto all’esposizione iniziale all’acqua, rappresentano un pericolo non solo per i proprietari dei veicoli, ma anche per le strutture circostanti, specialmente se l’auto è parcheggiata in un garage o in un ambiente chiuso. Il video di seguito, ad esempio, mostra proprio una Tesla Model X, apparentemente al sicuro, perché chiusa in garage dopo l’uragano Helene, che improvvisamente prende fuoco dalla batteria, presumibilmente per un corto circuito.

LINEE GUIDA TESLA PER LE AUTO ELETTRICHE ALLUVIONATE

La stessa Casa auto Tesla ha emesso linee guida dettagliate per i suoi clienti in caso di alluvioni e uragani, consigliando di evitare che i veicoli vengano sommersi durante eventi meteorologici estremi. In caso di esposizione all’acqua salata, Tesla raccomanda di trainare il veicolo ad almeno 15 metri da qualsiasi struttura o materiale infiammabile. Ecco di seguito le raccomandazioni Tesla in dettaglio:

“Se è previsto un’alluvione e puoi spostare il veicolo in sicurezza, ti consigliamo di provare a spostarlo in un luogo non a rischio o su un terreno più elevato.

Se noti un incendio, fumo, scoppiettii/sibili udibili o calore provenire dal tuo veicolo, allontanati e contatta immediatamente i soccorritori locali.

Una volta che il veicolo non è più sommerso ed è sicuro accedervi, seguire questi passaggi: