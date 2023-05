Auto elettriche: nelle zone alluvionate i VVF le mettono in quarantena

Sta facendo molto discutere la misura di quarantena per le auto elettriche nelle zone alluvionate del centro-nord Italia. L’ordine arriva direttamente dai Vigili del Fuoco ed è stato già comunicato anche dalle Amministrazioni comunali. Il provvedimento urgente è stato adottato in seguito al primo incendio di un’auto elettrica che si trovava nel parcheggio esterno di una concessionaria in provincia di Ravenna.

ANCHE NEGLI USA PER LE AUTO ELETTRICHE ALLUVIONATE QUARANTENA OBBLIGATORIA

Sia chiaro, le auto elettriche si possono tranquillamente guidare con la pioggia, come abbiamo già spiegato. Il rischio che i Vigili del Fuoco hanno ritenuto di dover limitare, riguarda invece i soli veicoli elettrici che sono stati alluvionati per le forti piogge. Ci stupisce positivamente la velocità con cui i Vigili del Fuoco siano arrivati a questo provvedimento, probabilmente grazie anche alla maggiore attenzione che si è portata sulle auto elettriche. La misura cautelativa dei Vigili del Fuoco segue esattamente ciò che anche in ambito internazionale è stato disposto dalle autorità in occasione di uragani e inondazioni. L’ha fatto ad esempio l’NHTSA, consigliando cosa fare con le auto elettriche alluvionate dall’uragano Ian. Dopo i primi incendi avvenuti anche dopo alcune settimane dall’uragano, l’NHTSA ha ordinato di parcheggiare all’aperto e a 15 metri da edifici e altri veicoli. L’agenzia governativa USA per la sicurezza stradale aveva stabilito che l’acqua di mare penetrata all’interno delle auto avrebbe potuto innescare cortocircuiti e incendi provocati da fenomeni corrosivi.

AUTO ELETTRICHE ALLUVIONATE IN QUARANTENA: L’AVVISO DEL COMUNE DI RAVENNA

La misura è stata annunciata pubblicamente dal Comune di Ravenna in un comunicato stampa che informa utenti privati e professionisti: “A scopo precauzionale, i concessionari e i soggetti privati che a qualsiasi titolo possiedono veicoli elettrici e ibridi che hanno subito immersione in seguito agli eventi meteorologici dei giorni scorsi, o che si trovano in ambienti particolarmente umidi, devono adottare alcune misure preventive a tutela della pubblica incolumità. In particolare tali veicoli devono essere posti per 15 giorni in quarantena, devono cioè essere tenuti in spazi esterni, con una distanza tra un veicolo e l’altro, da edifici e da altri veicoli di almeno cinque metri. Tali misure sono state disposte su richiesta dei Vigili del fuoco”.

L’INCENDIO A RAVENNA HA FATTO SCATTARE LA QUARANTENA PER LE AUTO ELETTRICHE

Rispetto al provvedimento USA arrivato dopo alcune settimane, i Vigili del Fuoco italiani sono stati anche più rapidi. E’ bastato il primo incendio di un’auto elettrica parcheggiata nel piazzale della concessionaria Renault Nissan Destauto di Fornace Zarattini (Ravenna). Come mostra Ravenna24Ore, che ha pubblicato anche le immagini dell’intervento allegate, l’incendio avvenuto giovedì 25 maggio. Le fiamme hanno avvolto una Nissan Leaf alluvionata che era parcheggiata all’esterno della concessionaria. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che il fuoco si propagasse in modo incontrollato anche alle altre auto elettriche o all’edificio.