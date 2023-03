First Responder: negli USA il 40% impreparati su incendi auto elettriche

Un sondaggio negli USA ha chiesto ai First Responder, i primi soccorritori che si trovano ad intervenire sul luogo di un incidente quanti di loro avessero seguito un corso dedicato alla sicurezza delle auto elettriche. Il risultato non è alto, ma più rassicurante di quanto abbiamo scoperto in Italia.

FORMAZIONE SICUREZZA AUTO ELETTRICHE: L’INDAGINE USA

Il sondaggio nazionale i cui risultati sono stati pubblicati su Direct Science realizzato negli USA fa il punto della situazione sulle conoscenze e formazione dei primi soccorritori riguardo ai veicoli elettrici negli incidenti stradali. Oltre 1000 primi soccorritori (First Responder) da 50 Stati e Washington DC hanno partecipato al sondaggio. L’indagine riporta che oltre il 40% dei primi soccorritori non aver mai ricevuto formazione specifica sulla sicurezza dei veicoli elettrici. La formazione sulla sicurezza è fortemente correlata al livello di conoscenza del rischio di incendio dei veicoli elettrici tra i primi soccorritori, infatti è più probabile che VV.F. e Operatori di carroattrezzi siano formati rispetto al personale sanitario.

PARAMEDICI E SANITARI I MENO PREPARATI SUGLI INCIDENTI CON AUTO ELETTRICHE

Paramedici o il personale di Emergenza Sanitaria (equivalente al 118) hanno meno probabilità di ricevere una formazione sulla sicurezza dei veicoli elettrici. Va ricordato che in caso di incidente di un veicolo elettrico, nei casi più gravi può verificarsi anche il rischio di elettrocuzione. Se si rimane nell’ambito delle conoscenze sulle tecniche di spegnimento dei veicoli elettrici, più della metà (57%) degli agenti delle forze dell’ordine ha affermato che non ne conosce nessuna. Anche i soccorritori per traino e recupero veicoli con carroattrezzi hanno poche conoscenze rispetto ai vigili del fuoco. Secondo l’indagine, i first responder sono molto preoccupati per i rischi che i veicoli elettrici possono rappresentare, confermando che anche oltreoceano c’è un rischio concreto percepito che non va sottovalutato.

FORMAZIONE SOCCORRITORI AUTO ELETTRICHE IN ITALIA

Come abbiamo scoperto realizzando la mega indagine sulla sicurezza delle auto elettriche e partecipando come relatori anche al primo Convegno Nazionale sulla Sicurezza delle Batterie al litio, la formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi non è obbligatoria. Men che meno per i First Responder in generale, fatta eccezione per iniziative private come abbiamo scoperto al Nardò Technical Center gestito da Porsche Engineering, dove è presente un presidio di VV.F. pronti a intervenire su qualsiasi tipo di auto, anche elettriche. In Italia Secondo quanto abbiamo scoperto, considerando tutti gli operatori del soccorso (dagli operatori del 118 ai vigili del fuoco fino ai tecnici del soccorso stradale) sembrerebbe che solo il 5-10% dei soccorritori in Italia è specializzato per intervenire correttamente nell’incendio di un’auto elettrica tant’è che i vigili del fuoco hanno ancora in bozza le linee guida ufficiali.