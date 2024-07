Ferrari: la sostituzione batteria al litio ogni 8 anni in garanzia

Con l’evoluzione tecnologica e l’introduzione di veicoli elettrici ibridi, Ferrari ha annunciato un nuovo programma di estensione di garanzia. I due programmi specifici, che si aggiungono ai pacchetti quelli standard di manutenzione inclusa con l’auto o a pagamento, pongono al centro l’affidabilità e la tranquillità dei clienti su un aspetto che probabilmente cela una buona percentuale di incertezza anche per un Costruttore del calibro di Ferrari, che solo ora sta timidamente investendo seriamente nell’elettrico: il possibile degrado della batteria HV nel tempo, considerando che queste supercar non sempre circolano ogni giorno e più spesso restano ferme per giorni in garage. Una delle caratteristiche più interessanti di questo programma è la sostituzione programmata delle batterie agli ioni di litio ogni 8 anni, un’iniziativa che promette di mantenere inalterate le prestazioni straordinarie delle vetture elettriche del Cavallino Rampante. Vediamo nel dettaglio cos significa.

FERRARI: APPROCCIO PREVENTIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE EV

L’elemento chiave di questo innovativo programma è la sostituzione preventiva delle batterie agli ioni di litio. Questo approccio – spiega Ferrari in un comunicato stampa – garantisce che le vetture continuino a funzionare al massimo delle loro capacità, ma previene anche eventuali problemi legati al deterioramento delle batterie nel corso del tempo. La decisione di sostituire le batterie ogni otto anni riflette la volontà di Ferrari di assicurare ai propri clienti un’esperienza di guida senza compromessi, mantenendo sempre alti gli standard di performance e affidabilità. Se vuoi sapere quanto costa la manutenzione ordinaria di una supercar, ecco la nostra indagine esclusiva sui tagliandi Ferrari e Lamborghini.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA FERRARI BEV E PLUG-IN

Il programma di estensione della garanzia per i modelli ibridi Ferrari è stato concepito in pacchetti rinnovabili da 2 a 4 anni. Il servizio può essere attivato presso qualsiasi concessionario ufficiale Ferrari, indipendentemente dall’anno di produzione del veicolo. Anche per le vetture dopo la scadenza della garanzia di fabbrica, è possibile attivare il nuovo programma previa ispezione tecnica da parte dei tecnici Ferrari. Le vetture ibride plug-in (PHEV) Ferrari a cui sono destinate le nuove garanzie estese sono:

SF90 Stradale ;

; SF90 Spider ;

; SF90 XX Stradale ;

; SF90 XX Spider ;

; 296 GTB ;

; 296 GTS;

Per i clienti che avranno sottoscritto l’estensione di garanzia, la sostituzione del pacco batteria ad alto voltaggio (HVB) avverrà senza costi aggiuntivi dopo 8 anni e dopo 16 anni. IL pacchetto si articola in due formule diverse che coprono tutta o in parte l’auto dai problemi o i difetti:

Ferrari Warranty Extension Hybrid , per prolungare la garanzia di fabbrica sull’intera vettura ;

, per prolungare la garanzia di fabbrica ; Ferrari Power Hybrid, per estendere la garanzia sulle componenti principali del powertrain, comprese quelle ibride, dall’ottavo al sedicesimo anno di vita;

GARANZIA PROLUNGATA FERRARI ELETTRICHE E IBRIDE IN ABBONAMENTO

Ferrari promette che in caso di eventuale sostituzione di componenti elettrificati, si ricorrerà – in caso di futuri sviluppi tecnologici delle batterie – a componenti all’avanguardia. Inoltre, in caso di passaggio di proprietà, l’estensione della garanzia segue l’auto e i nuovi possessori della vettura potranno beneficiare della garanzia residua, aumentando così il valore dell’auto.

Mentre c’è grande curiosità su questo nuovo business per Ferrari, poiché, a quanto pare l’estensione della garanzia sulle Ferrari Plug-in ed elettriche sarebbe in abbonamento, con un canone mensile di circa 7 mila euro. Se sarà confermata i fortunati proprietari (privati e società di noleggio o leasing) dovranno ben valutare se pagare questo costo extra o mettere in conto una svalutazione futura certa dell’auto, almeno pari al costo di sostituzione della batteria HV ogni 8 anni. Ma chi saprebbe predire quanto costerà un intervento del genere su un’auto esclusiva, con così largo anticipo? Ai lettori le opportune considerazioni.