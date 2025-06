Dacia Spring 2025: come va nel test dell’alce?

La Dacia Spring 2025 è stata sottoposta nuovamente al test dell’alce per verificare se una sterzata improvvisa, come per evitare un ostacolo, innesca le stesse reazioni della prima versione testata nel 2021. Il video del test dell’alce della Dacia Spring che trovate qui sotto è realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada. Ecco come va la nuova Dacia Spring nel test dell’alce.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE?

Il test dell’alce (o Moose Test) viene eseguito secondo la norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni, sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la nuova Dacia Spring è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici (l’auto è equipaggiata ancora con gomme Linglong, che anche negli altri test non hanno brillato in performance di aderenza). Ecco come sono andate le due prove.

COME VA LA DACIA SPRING 2025 NEL TEST DELL’ALCE?

La nuova Dacia Spring conserva in parte le reazioni già documentate nel test precedente e, secondo il magazine, il primo tentativo è stato definito un “disastro”: moltissimi rimbalzi della sospensione, l’auto allarga la traiettoria di coda, due ruote si staccano dal suolo e un copricerchio è saltato via. “Queste reazioni non hanno nulla a che vedere con quelle della Spring 2021, che manteneva le quattro ruote a terra senza rimbalzare, pur inclinandosi molto”. Gli pneumatici Linglong, si differenziano dal precedente test, anche perché hanno meno spalla e un diametro maggiore. Ma secondo il magazine, questo non basta a giustificare un comportamento che sembra peggiorato. Il passaggio migliore avviene a 70 km/h, sempre con rimbalzi ma senza distacchi significativi degli pneumatici dall’asfalto: un risultato molto inferiore a quello della Spring 2021, cioè 77 km/h.

TEST DI SLALOM NUOVA DACIA SPRING 2025

La partenza da fermo della nuova Spring 2025 è molto buona: il rollio della carrozzeria è evidente, ma non si inclina tanto quanto il modello precedente. “La Spring 2025 rimane più piatta e si gestisce bene tra i coni”, commenta il magazine. Il rovescio della medaglia è negli pneumatici inadatti a gestire i 113 Nm generati dal motore e il controllo di trazione non fa un lavoro particolarmente raffinato, frenando le ruote in modo intermittente su un lato o l’altro.