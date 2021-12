BMW Service: i vantaggi per le elettriche fino al 31 dicembre

La manutenzione delle auto elettriche BMW a prezzi chiari in promozione fino al 31 dicembre 2021 con Bmw Service Inclusive Mobility

La manutenzione delle auto elettriche e ibride sta cambiando profondamente il modo di prendersi cura della propria auto. Ecco perché BMW ha lanciato il programma Bmw Service Inclusive Mobility, in promozione fino al 31 dicembre 2021 per le auto elettriche BMW. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE BMW A PREZZI CHIARI

Il programma Bmw Service Inclusive Mobility è stato lanciato per garantire ai clienti la massima tranquillità a costi trasparenti e la certezza di affidare veicoli tecnologici a personale altamente specializzato. Per ogni modello BMW elettrico e ibrido esiste un pacchetto di manutenzione dedicato che si può acquistare con l’auto oppure anche in seguito (è disponibile anche per la BMW i8 alle stesse condizioni delle ibride più recenti). Il pacchetto è attivabile presso i Centri Bmw Service aderenti e proposto a un prezzo promozionale fino al 31 dicembre 2021. Acquistando un pacchetto Bmw Service per la manutenzione delle auto elettriche si avrà a disposizione:

– Controllo completo dell’auto;

– Sostituzione del Microfiltro con ricambi originali BMW;

– Sostituzione Liquido Freni con ricambi originali BMW;

– Servizio Pickup&Delivery di ritiro e consegna dell’auto BMW all’indirizzo comunicato. Questo servizio è gratuito fino a una distanza di 20 km tra il BMW Service Center e il punto di ritiro e consegna della vettura ed è incluso solo in occasione di una manutenzione prevista nel programma Bmw Service Inclusive.

QUANTO COSTA LA MANUTENZIONE BMW SERVICE INCLUSIVE MOBILITY

I prezzi del piano BMW Service Inclusive Mobility di seguito includono l’offerta per le auto elettriche solo presso i Centri BMW Service aderenti. Il pacchetto ha la durata di 4 anni senza limiti di chilometri (5 anni o 100 mila km invece per le auto ibride e diesel BMW). Ecco qualche esempio sui costi dei pacchetti BMW Service Inclusive Mobility per le auto elettriche della promozione valida fino al 31 dicembre 2021.

– BMW i3: costo manutenzione BSIM per 4 anni e km illimitati, 330 euro;

– BMW i4: costo manutenzione BSIM per 4 anni e km illimitati, 320 euro;

– BMW iX: costo manutenzione BSIM per 4 anni e km illimitati, 430 euro;

– BMW ix3: costo manutenzione BSIM per 4 anni e km illimitati, 405 euro;

(*) I prezzi possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

PERCHÉ LA MANUTENZIONE DELLE AUTO ELETTRICHE È “DIVERSA”

Nella nostra indagine sulla manutenzione di auto ibride ed elettriche abbiamo scoperto che non è affatto vero che le auto ibride sono più costose da manutenere rispetto a quelle endotermiche. Inoltre, le auto elettriche vanno in officina esattamente come le auto tradizionali, ma per interventi diversi che richiedono competenza ed esperienza dei Service Center. Un servizio che ad oggi sono prevalentemente le reti ufficiali, come officine e concessionari della rete BMW Service, a poter garantire, poiché oltre alla prevista abilitazione PES-PAV-PEI (anche nota come CEI 11-27), attingono al know how di eccellenza del Costruttore e attrezzature specifiche per la diagnostica e la manutenzione. Una garanzia ulteriore affinché le auto elettriche e ibride BMW siano affidabili e piacevoli da guidare come il primo giorno.