BMW 330e Plug-in non si ricarica: costo riparazione di 18.000 euro

Una BMW 330e G30 Hybrid proveniente dalla Svizzera è arrivata da EV Clinic con un problema di ricarica e una diagnosi della rete ufficiale dal costo di riparazione fino a 18.000 €. Un altro caso riportato dalla società specializzata in riparazioni quasi impossibili di auto elettriche e ibride, che racconta le difficoltà legate alla riparazione di EV, dalla complessità di progettazione e assemblaggio di alcuni modelli, ai prezzi elevati dei ricambi, fino – talvolta – alla scarsa disponibilità di ricambi che rendono le riparazioni non possibili, se non ricorrendo ai ricambi usati, quando reperibili sul mercato.

LA DIAGNOSI UFFICIALE: SOSTITUIRE TUTTO PER 14.000 €

La vettura mostrava i codici errore 21E720 e 030EC1, che secondo quanto riportato da EV Clinic per l’assistenza autorizzata BMW richiedevano la sostituzione di tre componenti:

PTC ( riscaldatore del liquido di raffreddamento ), costo 1.000 € + IVA ;

( ), costo ; KLE ( modulo di carica ), costo 1.000 € + IVA ;

( ), costo ; EME ( gestione elettronica del motore ), costo 7.000 € + IVA ;

( ), costo ; Manodopera: circa 2.000 €;

IBRIDE PLUG-IN: NUOVO CASO DI MANUTENZIONI CARE DA PREVEDERE

In totale oltre 14.000 €, a cui si aggiungevano altri potenziali costi se il guasto avesse coinvolto anche la batteria. Oltre alle batterie, anche altri componenti delle ibride BMW — come motore termico (11.000 €) e cambio (14.000 €) — raggiungono costi di sostituzione molto alti.

Ma l’analisi approfondita di EV Clinic, che ha redatto un manuale tecnico per la sua rete di officine, ha identificato la vera origine del problema in un cortocircuito del riscaldatore PTC, che aveva danneggiato a catena gli altri moduli. In pratica una riparazione completa effettuata a meno di un terzo del preventivo ufficiale.

Fonte immagini : EV Clinic

BATTERIE INTROVABILI E RISCHI NASCOSTI PER I PROPRIETARI

Questo episodio mette in luce una criticità più grande: l’impossibilità, al momento, di sostituire i moduli batteria difettosi sulle BMW ibride. A causa della carenza globale di componenti BMW, la società EV Clinic ha sospeso l’accettazione in assistenza dei veicoli con problemi alla batteria ad alta tensione. Ma BMW non è l’unica Casa auto, in questo articolo il caso Volvo V60 PHEV con batteria introvabile. Una notizia tutt’altro che secondaria, considerando che queste batterie hanno una vita media intorno ai 100.000 km e il loro costo di sostituzione ufficiale supera i 9.000 €+ IVA.