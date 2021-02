Autonomia auto elettriche 2021: il test dei consumi

Quanti km può fare un’auto elettrica? Ecco il test di guida reale di consumi e autonomia delle auto elettriche 2021

Il mercato delle auto elettriche (ed elettrificate) è in costante crescita come la fiducia dei consumatori sull’autonomia delle auto elettriche 2021. Domande come “quanti km può fare un’auto elettrica?” oppure “qual è l’autonomia reale delle auto elettriche?” nascono più per nutrire curiosità che i dubbi. Un interessante test sull’autonomia delle auto elettriche 2021, rivela quali sono i modelli con la migliore autonomia reale delle batterie e i consumi. Ecco i risultati.

AUTONOMIA AUTO ELETTRICHE 2021: COME FUNZIONA NEI TEST

L’autonomia reale delle batterie auto elettriche è influenzata da molti fattori, esattamente come per le auto tradizionali. L’impatto della temperatura ambientale è tra i più critici, ecco perché soprattutto in inverno il comfort aumenta notevolmente i consumi delle auto elettriche, e anche l’efficienza della ricarica della batteria. Il test autonomia auto elettriche 2021 condotto da una nota piattaforma automotive USA, mette a confronto l’autonomia delle auto elettriche misurata dall’EPA con i risultati delle prove su strada. Pertanto vediamo brevemente prima in che modo l’Environmental Protection Agency fa il calcolo autonomia auto elettriche:

– Il test è effettuato su banco prova simulando il 55% in autostrada e il 45% in città fino a completa scarica della batteria;

– Auto ferma per una notte dopo ricarica completa prima del test;

– I km percorsi con l’auto elettrica sono moltiplicati per un fattore di correzione che dipende dal numero di cicli di prova effettuati.

Il test effettuato nelle condizioni di guida reale da Edmunds invece prevede una prevalenza di guida in città anziché in autostrada (60% urbano – 40% autostrada). In condizioni di guida più critiche per via delle ripartenze da fermo. La temperatura ambientale di test varia da 16 °C a 22 °C a Los Angeles, città scelta per il clima più temperato della California.

TEST AUTONOMIA AUTO ELETTRICHE 2021: QUANTI KM CON UNA RICARICA

Il test di autonomia delle auto elettriche ha misurato quanti chilometri riesce a fare ogni modello finché la batteria non è totalmente scarica. Nelle prove quindi non viene presa in considerazione l’autonomia ufficiale dichiarata dal Costruttore del veicolo. Il risultato della prova è poi confrontato con la stima dell’autonomia EPA. Ecco di seguito le auto elettriche in ordine alfabetico e i risultati delle prove:

– Audi e-tron Sportback 2021: 238 miglia (+ 9,2% vs EPA);

– Chevrolet Bolt 2020: 277 miglia (+ 6,9%);

– Ford Mustang Mach-E AWD Ext Range 2021: 304 miglia (+ 12,6%);

– Hyundai Ioniq Electric 2020: 202 miglia (+ 18,9%);

– Hyundai Kona Electric 2019: 315 miglia (+ 21,9%);

– Kia Niro EV 2020: 285 miglia (+ 19,2%);

– MINI Cooper SE: 150 miglia (+ 36,5%);

– Nissan Leaf Plus SL: 237 miglia (+ 10,2%);

– Polestar 2 Performance 2021: 228 miglia (-2,1%);

– Porsche Taycan 4S 2020: 323 miglia (+ 59,3%);

– Tesla Model S Performance 2020: 318 miglia (-2,5%);

– Tesla Model 3 Performance 2018: 256 miglia (-17,4%);

– Tesla Model 3 Standard Range Plus 2020: 232 miglia (-7,2%);

– Tesla Model X Long Range 2020: 294 miglia (-10,4%);

– Tesla Model Y Performance 2020: 263 miglia (-9,6%);

* 1 miglio terrestre equivale a circa 1,6 km.

TEST AUTO ELETTRICHE 2021: QUANTO CONSUMA UN’AUTO ELETTRICA?

Il test consumi auto elettriche 2021 ha messo a confronto anche l’energia richiesta dalle auto elettriche nella guida reale. La prova è stata eseguita semplicemente ricaricando la batteria delle auto elettriche dopo la scarica completa e dividendo l’energia impiegata per la ricarica della batteria con i km percorsi nella prova. Ecco quali sono i consumi reali delle auto elettriche 2021 nella prova USA:

– Audi e-tron Sportback 2021: 38,2 kWh/100 miglia (+ 13,2% vs EPA);

– Chevrolet Bolt 2020: 25,7 kWh/100 miglia (+ 11,4%)

– Ford Mustang Mach-E AWD Ext Range 2021: 33,1 kWh/100 miglia (+ 10,5%);

– Hyundai Ioniq Electric 2020: 20,8 kWh/100 miglia (+ 16,8%);

– Hyundai Kona Electric 2019: 22,3 kWh/100 miglia (+ 20,4%);

– Kia Niro EV 2020: 25,3 kWh/100 miglia (+ 15,7%);

– MINI Cooper SE: 21,8 kWh/100 miglia (+ 29,7%);

– Nissan Leaf Plus SL: 27,1 kWh/100 miglia (+ 15,3%);

– Polestar 2 Performance 2021: 35,2 kWh/100 miglia (+ 4,9%);

– Porsche Taycan 4S 2020: 32,3 kWh/100 miglia (+ 34,1%);

– Tesla Model S Performance 2020: 32,6 kWh/100 miglia (+ 6,9%);

– Tesla Model 3 Performance 2018: 30,1 kWh/100 miglia (-3,8%);

– Tesla Model 3 Standard Range Plus 2020: 23,0 kWh/100 miglia (+ 4,2%);

– Tesla Model X Long Range 2020: 35,0 kWh/100 miglia 0,0%;

– Tesla Model Y Performance 2020: 29,6 kWh/100 miglia (+ 1,3%);

* 1 miglio terrestre equivale a circa 1,6 km.