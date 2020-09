Autonomia auto elettriche 2020: raddoppiata in 5 anni

Comprare l’auto elettrica in base all’autonomia: ecco com’è cambiata l’autonomia auto elettriche e per quali auto il brand vale più della batteria

E’ un dato di fatto che c’è stretta correlazione tra l’autonomia auto elettriche e il prezzo di un’auto elettrica. Ciò che invece salta meno all’occhio è com’è aumentata la disponibilità di auto elettriche con batterie sempre più grandi negli ultimi 5 anni. Con dotazioni sempre più standardizzate e tecnologie nelle mani di pochi fornitori, l’acquisto di un’auto elettrica, al di là del brand, significherà sceglierla in base all’autonomia. Un’interessante indagine del TCS rivela quali sono i modelli di auto elettriche che hanno un costo maggiore a parità di distanza utile con un pieno di energia elettrica.

AUTONOMIA AUTO ELETTRICHE 2020

Comprare un’auto elettrica nel 2020 con un’offerta di modelli molto più ampia potrebbe paradossalmente risultare più complicato di alcuni anni fa. Se infatti si è passati l’autonomia è aumentata da circa 100 a 600 km, alcuni modelli di auto elettriche offrono un rapporto prezzo/autonomia meno vantaggioso di altre. Dall’indagine del Touring Club Svizzero emerge però un dato rilevante: negli ultimi 5 anni, l’autonomia media è passata da 127 a 334 km. Il rapporto fa emergere anche un’altra curiosità. Dal 2015 al 2020, l’offerta di auto elettriche si è concentrata in due precise categorie:

– le auto elettriche con un’autonomia tra 200 e 500 km e un prezzo tra 18 mila euro e 46 mila euro;

– le auto elettriche con un’autonomia tra 300 e 500 km e un prezzo tra 65 mila euro e 130 mila euro.

AUTONOMIA AUTO ELETTRICA E PREZZO

Per l’indagine sull’autonomia auto elettriche 2020 sono stati presi in considerazione 14 modelli disponibili in Svizzera nel 2015. Questi sono stati confrontati con 30 modelli di segmento medio di 16 costruttori diversi e 12 modelli di lusso di 5 costruttori differenti, disponibili sul mercato svizzero nel 2020. Praticamente tutti i modelli visibili nel grafico sotto sono in vendita anche in Italia, salvo qualche eccezione, come l’Opel Ampera-e. Mentre nel 2015 tutti i modelli si limitavano a un’autonomia sotto i 160 km, l’autonomia delle auto elettriche nel 2020 ha una soglia di 200 km solo per le piccole utilitarie (Smart EQ, e il tris iMiev, iOn e C-Zero). Non bisogna dimenticare che ci sono dei trucchi anche su come aumentare l’autonomia di un’auto elettrica. Ma dal rapporto del TCS non tutte le auto elettriche hanno un costo proporzionato all’autonomia della batteria.

L’AUTONOMIA BATTERIA AUTO ELETTRICHE NON FA LA DIFFERENZA

Comprare un’auto elettrica in base all’autonomia sarà probabilmente lo stesso trend che segue chi sceglie l’auto più connessa o più personalizzabile. Le auto elettriche sono (quasi) già tutte connesse e per i Costruttori sarà più difficile distinguersi dagli altri. Il Brand gioca un ruolo cruciale (vedi Porsche Taycan VS Tesla più potenti), infatti già oggi, il costo/km di un’auto elettrica non ha molto a che vedere con quanti km si possono fare con un’auto elettrica. Nel grafico qui sopra si può vedere chiaramente come comprare un’auto elettrica con la stessa autonomia (es. Tesla Model 3 VS Volkswagen ID3) faccia spendere anche circa 15 mila euro di differenza. Lo stesso vale per auto elettriche con più autonomia (Hyundai Kona VS Tesla Model 3 Standard Range) ma con un prezzo di acquisto molto simile. Secondo il TCS, se il mercato evolverà con lo stesso ritmo, sarà possibile acquistare un’auto elettrica allo stesso prezzo di un’auto tradizionale già entro il 2025.