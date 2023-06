Auto ibrida esplosa a Napoli: cos’è successo al prototipo del CNR?

Venerdì scorso un’esplosione ha distrutto un’auto, nello specifico una Volkswagen Polo di quinta generazione, che stava viaggiando con due persone a bordo sulla tangenziale di Napoli. Solo successivamente si è scoperto che non si trattava di una vettura qualsiasi ma di un’auto ibrida sperimentale, e che gli occupanti dell’auto (rimasti feriti e attualmente ricoverati in condizioni critiche) erano un’esperta e autorevole ricercatrice dell’ex Istituto motori del CNR (oggi STEMS) e un tirocinante dello stesso Istituto. Quello che ancora non è chiaro è perché il prototipo sia esploso. Abbiamo contattato direttamente il CNR per avere maggiori dettagli sull’accaduto ma senza ottenere risposte. Probabilmente verrà presto diffusa una nota ufficiale.

AUTO ESPLOSA A NAPOLI: UN PROTOTIPO IBRIDO CON BATTERIE SOLARI

Come detto, l’auto era un prototipo usato per il progetto di ricerca europeo LIFE-SAVE (Solar Aided Vehicle Electrification), volto a esplorare la fattibilità di un’elettrificazione ‘retrofit’ di un vecchio motore a scoppio con batterie alimentate da pannelli solari. L’obiettivo del progetto, partito nel 2017, è infatti quello di sviluppare, industrializzare e immettere sul mercato un sistema per convertire le vetture termiche in auto ibride solari plug-in, con abbattimento di consumi ed emissioni di circa il 20-25% e costi molto ridotti rispetto all’acquisto di un nuovo veicolo.

AUTO CNR A NAPOLI: LE IPOTESI SULL’ESPLOSIONE

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sul caso e il CNR ha avviato in parallelo un’inchiesta interna per scoprire le ragioni dell’esplosione, che per lo meno non ha coinvolto altri veicoli. Le indagini, che si avvalgono della collaborazione della Polizia stradale, dovranno appurare non solo cosa abbia provocato l’esplosione ma anche se i due occupanti dell’auto stessero viaggiando in condizioni di sicurezza.

AUTO ESPLOSA SULLA TANGENZIALE DI NAPOLI: IL MISTERO DELLE BOMBOLE

Nel primo caso sembra, in base alla ricostruzione dei testimoni e ai rilievi della Polstrada, che l’auto non abbia avuto alcuna collisione, né con altri veicoli né contro il guardrail. L’interesse degli investigatori si sta invece concentrando su due bombole presenti nell’abitacolo di cui si ignora per il momento il contenuto. La dinamica sarebbe infatti compatibile con l’esplosione di bombole di ossigeno: il gran caldo potrebbe aver provocato un aumento di volume e una possibile fuoriuscita del materiale che avrebbe quindi trovato nelle componenti elettriche del veicolo un possibile innesco per l’esplosione e per il conseguente incendio. Tuttavia il trasporto di ossigeno appare incongruente con le mansioni dei ricercatori coinvolti nell’incidente, entrambi non appartenenti all’area medica. E quindi non si può escludere nessun’altra ipotesi, ad esempio che a scatenare l’esplosione possa essere stato un problema alle batterie dell’auto.

PROTOTIPI CNR ESPLOSO A NAPOLI: ERA UN VIAGGIO PERICOLOSO?

Per quanto riguarda invece la sicurezza delle persone a bordo dell’auto, i parenti del tirocinante esigono giustamente spiegazioni sul perché il giovane si trovasse alla guida dell’auto e, soprattutto, se era stato autorizzato a viaggiare su un’auto impegnata in test sperimentali: “Riteniamo indispensabile che venga chiarito come mai un tirocinante prossimo alla laurea (quindi chiaramente poco esperto, ndr) sia stato designato per quell’incarico di trasportare materiale evidentemente pericoloso (questo però è ancora da chiarire, ndr) insieme a una ricercatrice”, ha dichiarato un cugino ai media locali. Allo stesso tempo bisogna dire che la ricercatrice a bordo è ritenuta un elemento di grande esperienza all’interno dell’Istituto motori del CNR a Napoli, e pertanto risulta difficile che possa aver autorizzato un trasporto potenzialmente pericoloso senza le dovute precauzioni.