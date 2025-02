Auto EV Range Extender: come funzionano e quali sono?

Le auto EV range extender rappresentano una potenziale soluzione per il futuro della mobilità in Europa, offrendo un compromesso tra i veicoli completamente elettrici e quelli ibridi. L’Unione Europea (UE) e le Case automobilistiche starebbero valutando la possibilità di continuare a vendere auto ibride (come le plug-in) anche dopo il 2035, includendo quelle dotate di sistemi di estensione dell’autonomia tramite motori termici che ricaricano la batteria come sono appunto le EV range extender. Anche grazie a questa opportunità è importante conoscere più approfonditamente tale tecnologia, già presente nel nostro mercato con alcuni esempi noti, che potrebbe prendere sempre più piedi grazie al rispetto delle normative continentali.

AUTO EV RANGE EXTENDER: DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO

Quello delle auto EV range extender è un sistema che aumenta l’autonomia di un’auto elettrica ricaricando la batteria anche mentre il veicolo è in movimento. La caratteristica principale di questi veicoli è che le ruote sono azionate esclusivamente da motori elettrici. Qualsiasi altro propulsore presente ha la soltanto la funzione di ricaricare la batteria. Se il motore termico contribuisce direttamente alla trazione, in quel caso, si tratta di un’ibrida plug-in tradizionale, da non confondere con la fattispecie che stiamo trattando.

AUTO EV RANGE EXTENDER: LE DIVERSE TIPOLOGIE PRESENTI

Attualmente, esistono due tipi principali di auto EV range extender:

con ricarica tramite presa: questi modelli possono essere ricaricati sia tramite una presa elettrica esterna sia tramite il motore termico. Funzionano come veicoli elettrici a tutti gli effetti, ma dispongono di un piccolo serbatoio per il carburante collegato a un gruppo elettrogeno. Il sistema entra in funzione quando la batteria si scarica, alleviando l’ansia da autonomia spesso associata alle auto elettriche;

questi modelli possono essere ricaricati sia tramite una presa elettrica esterna sia tramite il motore termico. Funzionano come veicoli elettrici a tutti gli effetti, ma dispongono di un collegato a un gruppo elettrogeno. Il sistema entra in funzione quando la batteria si scarica, alleviando l’ansia da autonomia spesso associata alle auto elettriche; ricarica senza la presa: questi modelli sono essenzialmente auto elettriche a benzina. Hanno una batteria e motori elettrici, ma non possono essere ricaricati tramite una presa esterna. L’unico modo per generare energia è tramite il gruppo elettrogeno a benzina. Questa configurazione, sebbene meno ecologica, combina i vantaggi della propulsione elettrica con l’autonomia di un’auto a combustione.

AUTO EV EXTENDER RANGE: QUALI SONO QUELLE ATTUALMENTE PRESENTI SUL MERCATO

Diverse aziende hanno già investito nelle auto EV range extender. Nissan è stata una delle prime, commercializzando la Note con questa tecnologia in Giappone dal 2016 e portando in Europa i modelli Qashqai e X-Trail con la dicitura e-Power. Tuttavia, i modelli Nissan utilizzano range extender senza possibilità di ricarica tramite presa. Mazda, invece, produce la MX-30 R-EV, dotata di range extender con ricarica tramite presa elettrica.

Altre aziende che hanno investito in questo tipo di mobilità sono cinesi, e ancora non hanno messo la propria bandiera sul suolo italiano. Stellantis, grazie alla partnership con Leapmotor, potrebbe essere avvantaggiata se i range extender dovessero diventare popolari, poiché in patria ci sono veicoli di questo marchio dotati di tale tecnologia.

RANGE EXTENDER: I POSSIBILI SCENARI FUTURI

L’adozione della tecnologia di cui dispongono le auto EV range extender potrebbe rappresentare una fase di transizione verso la mobilità completamente elettrica, consentendo ai consumatori di superare le preoccupazioni legate all’autonomia e alla disponibilità di infrastrutture di ricarica. Come anticipato, l’UE sta valutando di consentire la vendita di auto ibride plug-in e range extender anche dopo il 2035, il che potrebbe favorire ulteriormente la diffusione di questa soluzione. Tuttavia, è importante considerare l’impatto ambientale complessivo dei range extender, soprattutto quelli senza ricarica tramite presa, che dipendono esclusivamente dal motore termico per la ricarica della batteria.

Le auto EV range extender offrono una soluzione intermedia tra i veicoli elettrici e quelli a combustione, combinando i vantaggi di entrambi. La loro popolarità è in crescita, anche se resta da vedere se questo tipo di sistema avrà terreno fertile anche nel lungo termine o si rivelerà semplicemente un ponte verso un futuro completamente elettrico. Intanto, come abbiamo spiegato, ci sono già alcuni modelli che sul mercato offrono questa soluzione, e presto ne arriveranno degli altri.