Auto elettriche per la famiglia: qual è il modello giusto?

Quale auto elettrica comprare per la famiglia? Ecco i modelli 2022 e i consigli degli esperti ADAC per una valutazione a tutto tondo delle auto a batteria

Qual è l’auto elettrica per la famiglia migliore? Se non si hanno limiti di budget probabilmente avete già la risposta. L’abitabilità massimizzata delle auto con batteria al litio è solo uno dei fattori chiave da considerare quando ci si chiede quale auto elettrica comprare. Costi e autonomia possono davvero fare la differenza nella vita quotidiana quando si ha una sola auto in famiglia. Ecco quali sono i modelli individuati dall’Automobile Club Tedesco (ADAC) e quali sono le valutazioni da considerare nella scelta del modello più adatto.

AUTO ELETTRICA PER LA FAMIGLIA: COSA BISOGNA VALUTARE

Nella scelta dell’auto per la famiglia, i 7 posti sono una chiave di ricerca molto diffusa, seguita poi dalla tipologia delle station wagon o dagli MPV o minivan. Sono caratteristiche poco facili da ritrovare se si guarda ai modelli elettrici più adatti alla famiglia. Non è certo una sorpresa che i SUV e le Crossover abbiano rimpiazzato quasi totalmente le station wagon anche ICE. Quindi prima di vedere le auto elettriche più adatte alla famiglia secondo l’ADAC, le caratteristiche su cui sono state individuate le 20 auto con batteria al litio sono:

– sicurezza. Tutte le auto selezionate hanno ottenuto almeno l’80% dei punti per la sicurezza dei bambini nei crash test Euro NCAP. “Nei veicoli in elenco è inoltre possibile disattivare gli airbag per la testa e laterali, in modo da poter installare in sicurezza i seggiolini per bambini”, spiega l’ADAC;

– spazio. Nel bagagliaio di ciascuno dei veicoli selezionati può essere riposto almeno un passeggino e con capacità di carico di almeno 350 kg;

– prezzo. Nell’elenco ADAC solo incluse solo le auto elettriche per famiglie con prezzo inferiore a 55.000 euro (in Germania);

– autonomia. Le auto elettriche per la famiglia dovrebbero garantire almeno 250 km (misurati con il metodo di prova WLTP).

AUTO ELETTRICHE PER LA FAMIGLIA: 20 MODELLI 2022

Ecco di seguito le auto elettriche per la famiglia sul mercato in ordine alfabetico, con capacità della batteria e autonomia di guida secondo il test WLTP. Alcuni modelli commercializzati in Europa potrebbero non essere ancora disponibili in Italia dove dovrebbero arrivare in base allo sviluppo della rete di importatori:

– Audi Q4 40 e-tron 150 kW – 514 km;

– BYD Atto 3 EV 150 kW – 420 km;

– Citroen e-Berlingo 100 kW – 285 km;

– Citroen e-C4 100 kW – 354 km;

– Cupra Born 150 kW – 425 km;

– Hyundai IONIQ 5 168 kW – 507 km;

– Kia EV6 168 kW – 528 km;

– Kia Niro EV 150 kW – 460 km;

– Nissan Leaf 160 kW – 385 km;

– Opel Combo-e Life 100 kW – 285 km;

– Peugeot e-2008 100 kW – 341 km;

– Peugeot e-Rifter 100 kW – 279 km;

– Polestar 2 Single Motor 170 kW – 477 km;

– Renault Mégane E-TECH 96 kW – 300 km;

– Skoda Enyaq iV 132 kW – 405 km;

– Tesla Model 3 239 kW – 491 km;

– Volvo C40 Recharge 170 kW – 423 km;

– Volkswagen ID.3 150 kW – 429 km;

– Volkswagen ID.4 150 kW – 531 km;

– Volkswagen ID.5 128 kW – 534 km.

ACQUISTO AUTO ELETTRICA PER LA FAMIGLIA: CONSIGLI

L’ADAC consiglia di valutare con attenzione le esigenze della famiglia e contrapporre tutte le caratteristiche dei modelli individuati se diversi da quelli al paragrafo precedente. Due concetti da cui non si può sfuggire secondo gli esperti tedeschi sono:

– la scelta più versatile si rivelano i SUV elettrici per la famiglia, ma hanno un prezzo mediamente alto;

– i modelli di auto elettriche più spaziose e tuttofare sono più rare: solo l’Opel e-Combo rientra tra i criteri minimi ADAC. Ma non sarebbe l’auto ideale per le vacanze in famiglia, per via dei soli 285 km di autonomia, a meno di prevedere più fermate per le ricariche e quindi più giorni di viaggio.