Auto elettrica nuova: il 34% dei clienti scontenti del concessionario

L’acquisto di auto nuove negli USA sembra essere tornato ai livelli pre-pandemia, almeno secondo i giudizi dei clienti. L’aumento delle scorte e la riduzione dei prezzi, ha reso gli acquirenti più soddisfatti. Guardando invece all’esperienza di acquisto auto ICE vs EV nell’indagine JD Power, i proprietari di auto elettriche sono meno coccolati dai concessionari, ritenuti impreparati a un nuovo tipo di cliente. Ecco quali sono i Brand più bravi e i dettagli dello studio.

ACQUISTO AUTO NUOVA: 37 MILA CLIENTI DICONO COM’E’ ANDATA

Il recente studio JD Power US Sales Satisfaction Index (SSI) 2023 offre una panoramica dettagliata sull’esperienza di acquisto di auto nuove negli Stati Uniti. La 38° edizione del sondaggio delinea chiaramente l’evoluzione del settore automobilistico e i fattori chiave che influenzano la soddisfazione del cliente. L’indagine ha coinvolto 37.234 acquirenti che hanno acquistato o noleggiato veicoli tra marzo e maggio 2023.

Lo studio valuta la soddisfazione dei consumatori in base a sei fattori principali per gli acquirenti che completano l’acquisto:

processo di consegna ( 26% );

( ); personale del concessionario ( 24% );

( ); elaborazione dell’ accordo ( 19% );

( ); completamento delle pratiche burocratiche (18%);

(18%); struttura di concessionaria ( 10% );

( ); sito web della concessionaria (4%).

La (in)soddisfazione di chi rinuncia all’acquisto si basa invece su cinque fattori:

venditore ( 40% );

( ); prezzo ( 23% );

( ); struttura ( 14% );

( ); varietà dell’ inventario ( 11% );

( ); negoziazione (11%).

ESPERIENZA D’ACQUISTO E TECNOLOGIA: I VENDITORI DEVONO CAMBIARE APPROCCIO

I dati forniscono un quadro dettagliato della soddisfazione complessiva dei consumatori. Un elemento rilevante è la decisione degli acquirenti che pagano più del prezzo consigliato, passando dal 25% nel 2022 al 15% nel 2023 per il mercato di massa e dal 19% al 10% per i veicoli premium. “L’aumento dell’inventario significa anche che meno acquirenti pagano più del prezzo al dettaglio suggerito dal produttore per il loro nuovo veicolo”, ha dichiarato Chris Sutton, vicepresidente della vendita al dettaglio automobilistico di JD Power

L’indagine di JD Power sottolinea le sfide legate alla transizione verso i veicoli elettrici (EV). La competenza dei venditori è un fattore chiave, che si traduce in una minore soddisfazione tra gli acquirenti di veicoli elettrici rispetto a quelli ICE. “Agli acquirenti di veicoli ICE non è necessario insegnare come mettere il carburante nel serbatoio“, afferma Sutton. “Ma i venditori devono mostrare agli acquirenti di veicoli elettrici come ricaricare a casa e cosa comporta l’utilizzo di una stazione di ricarica pubblica.”

CLASSIFICHE DEI MARCHI: LE RETI UFFICIALI PIU’ BRAVE CON I CLIENTI

Ecco quali sono i Brand con un punteggio più alto nella soddisfazione del cliente. Nel segmento premium, Porsche si posiziona al vertice con un punteggio di 840, seguita da Infiniti (832) e Alfa Romeo (824). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Per quanto riguarda i marchi del mercato di massa, Buick mantiene la sua posizione di leadership per il secondo anno consecutivo con un punteggio di 824. GMC (821), Chevrolet (812) e Mitsubishi (812) seguono da vicino, evidenziando la concorrenza serrata nel settore. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.