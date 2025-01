Audi Q6 e-Tron: nel test dell’alce non è né un SUV, né un EV

Share on:

L’Audi Q6 e-Tron quattro S-line nel test dell’alce fa ampio ricorso alle sospensioni pneumatiche che sono di serie anche sulla versione RS più performante dell’Audi e-Tron GT. A differenza di quest’ultima, la Q6 e-Tron non potrebbe nascondere l’imponenza di un SUV e il peso di un’elettrica con una batteria dalla capacità di 100 kWh. Anche se in alcune situazioni l’Audi Q6 e-Tron non sembrerebbe particolarmente agile, nella manovra di evitamento dell’ostacolo sfodera una personalità tutt’altro che da impacciato SUV. Nei prossimi paragrafi riportiamo i risultati del test dell’alce con l’Audi Q6 e-Tron e il video realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESC. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, l’Audi Q6 e-tron è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove Q6 e-tron nel video qui sotto.

TEST ALCE AUDI Q6 E-TRON

L’equipaggiamento dell’Audi Q6 e-Tron ha contribuito ampiamente ai risultati del test dell’alce condotto dal magazine spagnolo. Nelle prove il SUV è equipaggiato con pneumatici Pirelli PZero elect nella doppia misura 255/50 R20 e 285/45 R20, ma sono anche le sospensioni pneumatiche abbinate alla modalità di guida sportiva a fare la differenza. Il miglior risultato viene registrato a 78 km/, più alto di quello di riferimento e particolarmente buono per un’auto che ha un peso di oltre 2100 kg.

Con la modalità Dynamic “la sospensione si abbassa e gli ammortizzatori diventano più rigidi. In questo esercizio si muove bene ed è agile se consideriamo dimensioni e peso”. Con la modalità di guida Comfort invece “si ha l’impressione che la risposta dell’auto fosse in qualche modo meno precisa, soprattutto dopo la prima sterzata con il volante”.

TEST SLALOM AUDI Q6 E-TRON

Con la modalità di guida Dynamic, l’Audi Q6 e-Tron non ha problemi ad attraversare i coni. La differenza rispetto alla modalità di guida Comfort è notevole, mezzo secondo in più per tornare sulla linea di partenza.