Apple ferma lo sviluppo dell’auto elettrica: l’AI ha più priorità

Dopo oltre un decennio di sviluppo, Apple avrebbe deciso di fermare i lavori sul suo ambizioso progetto di auto elettrica, noto come Apple Titan. Secondo quanto riportato da Reuters e Bloomberg, la decisione di abbandonare il settore automobilistico è stata presa per dare spazio all’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) nella piattaforma Apple. Questo annuncio ha fatto registrare un lieve aumento delle azioni dell’azienda nelle negoziazioni delle ore successive, indicando un interesse degli investitori nei nuovi orientamenti strategici della società.

APPEL TITAN: LA DECISIONE DI SOSPENDERE L’AUTO ELETTRICA

Secondo Bloomberg News, diversi dipendenti che erano coinvolti nel progetto dell’auto elettrica saranno riassegnati alla divisione AI di Apple. Questo spostamento sottolinea il crescente focus dell’azienda sull’AI che ha deciso di percorrere, un po’ in ritardo, gli sviluppi del mercato tecnologico. Ben Bajarin, CEO della società di consulenza Creative Strategies, ha commentato che questo cambio di rotta potrebbe portare maggiore ottimismo tra gli investitori riguardo agli investimenti di Apple nel campo dell’AI e alla sua capacità di competere a livello di piattaforma su questo fronte.

APPLE INVESTE NELL’AI PER RECUPERARE TERRENO

Apple, fino a questo momento, ha mantenuto una certa ritrosia nel campo dell’intelligenza artificiale, in contrasto con altri colossi tecnologici come Alphabet e Microsoft, che hanno abbracciato l’AI in modi innovativi fin da subito.

La decisione di abbandonare il progetto dell’auto elettrica arriva in un momento in cui anche diverse Case automobilistiche stanno rivedendo i loro piani di investimento e di produzione. In ragione della risposta del mercato, i Costruttori stanno riportando l’attenzione verso veicoli ibridi (vedi il recente annuncio di Mercedes Benz) anziché verso le vetture completamente elettriche.

APPLE CAR: UN’IDEA DIVENTATA COMPLESSA E COSTOSA

Il Project Titan, come era conosciuto internamente il progetto automobilistico di Apple, è stato avviato dieci anni fa nel pieno fervore dell’interesse per i veicoli a guida autonoma in California. Tuttavia, i progressi sono stati irregolari fin dall’inizio, e la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente complicato lo scenario globale.

Già nel 2019, come riporta Reuters, Apple aveva ridimensionato il suo team, licenziando 190 dipendenti e ridefinendo il suo approccio software. Mentre guardava al possibile lancio ufficiale dell’auto elettrica Apple nel 2024 o 2025, anche il design dell’auto è cambiato, passando da un veicolo a guida completamente autonoma ad uno con volante e pedali dotato di sistemi di assistenza alla guida avanzati.