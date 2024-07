Amazon: 3 furgoni elettrici a fuoco, uno era collegato alla colonnina

Gli incendi di veicoli elettrici non sono quotidiani, ma quando accadono, richiedono più impegno ai vigili del fuoco se è coinvolta anche la batteria agli ioni di litio. Un recente episodio scoperto per caso da un pilota di droni riguarda tre furgoni elettrici Rivian per le consegne (EDV – Electric Delivery Vans) utilizzati da Amazon che hanno preso fuoco in un centro di distribuzione a Houston, Texas. Immediate anche le dichiarazioni di Amazon e Rivian sull’accaduto.

AMAZON: CONSEGNE IN FUMO PER L’INCENDIO DI 3 RIVAN EDV

La notizia, riportata da InsideEVs, ricorda gli incendi scoppiati all’interno della fabbrica Rivian, anche se a quanto pare, stavolta le cause sembrerebbero molto diverse. Il 1° luglio, un operatore di droni di Third Coast Drone ha ripreso tre furgoni Rivian in fiamme nel parcheggio del centro di distribuzione Amazon a Houston. La temperatura esterna aveva raggiunto quasi i 38 °C, lasciando pensare subito a condizioni di stress termico della batteria. L’operatore del drone ha ripreso inizialmente colonne di fumo nero provenire da uno dei veicoli, ma l’incendio si è propagato ad altri due furgoni adiacenti.

LA RISPOSTA DI RIVIAN E AMAZON DOPO L’INCENDIO DEI FURGONI ELETTRICI

Rivian, che produce i furgoni elettrici per Amazon, ha dichiarato che: “è troppo presto per determinare la causa dell’evento termico e che ci stanno lavorando”. L’azienda ha specificato però che il veicolo da cui è partito l’incendio era collegato alla stazione di ricarica, ma non era in carica al momento dell’incidente, escludendo la batteria HV come causa. I principali indiziati potrebbero essere quindi il sistema di ricarica di bordo oppure l’impianto di ricarica esterno al veicolo.

Amazon, come misura preventiva di sicurezza, ha disattivato i caricabatterie collegati al pannello di circuito danneggiato. Gli ingegneri elettrici di Amazon e uno specialista dell’alta tensione hanno confermato che il resto dei caricabatterie nel parcheggio non mostravano indizi di malfunzionamento e quindi sono rimasti in funzione. “Siamo grati che nessuno sia rimasto ferito e apprezziamo la rapida risposta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Houston“, ha affermato Amazon in una dichiarazione. “Stiamo collaborando con un investigatore esterno e con gli esperti di Rivian per comprendere meglio l’accaduto.”

LE SFIDE DEI VIGILI DEL FUOCO CON UNA BATTERIA IN THERMAL RUNAWAY

Il video dell’incendio mostra un’evidenza che abbiamo spiegato nella nostra mega inchiesta esclusiva sui nuovi rischi derivati dalla diffusione di queste auto/batterie: i vigili del fuoco intervenuti hanno lottato duramente per riuscire a controllare il fuoco, evidentemente a causa della fuga termica della batteria. Anche se non è stata la fonte dell’incendio, come affermato dal Costruttore, la continua riaccensione delle fiamme fa pensare che il fuoco si sia propagato agli elementi chimici attivi della stessa. Questo fenomeno si verifica quando le celle delle batterie agli ioni di litio entrano in uno stato incontrollabile di auto-riscaldamento e auto-accensione, rendendo l’incendio difficile da domare finché non si esaurisce completamente il materiale combustibile.